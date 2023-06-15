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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:59
апну по теме
сдана 2к переделанная в студию+бедрум на Печерске в шаговой от метро
советский жф 80х, кирпичная 9эт, состояние хорошее
порядок цены 15-20к
экспозиция 2 дня, сдана со 2го просмотра
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:03
Прохожий написав:
апну по теме
сдана 2к переделанная в студию+бедрум на Печерске в шаговой от метро
советский жф 80х, кирпичная 9эт, состояние хорошее
порядок цены 15-20к
экспозиция 2 дня, сдана со 2го просмотра
А какая все таки цена, можно узнать?
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adeges
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:11
adeges написав: Прохожий написав:
апну по теме
сдана 2к переделанная в студию+бедрум на Печерске в шаговой от метро
советский жф 80х, кирпичная 9эт, состояние хорошее
порядок цены 15-20к
экспозиция 2 дня, сдана со 2го просмотра
А какая все таки цена, можно узнать?
цена довоенная в грн+5%
выставлялась +15%
но тут больше вопрос в скорости
хотя может просто повезло)
Востаннє редагувалось Прохожий
в П'ят 16 чер, 2023 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:11
Прохожий написав:
апну по теме
сдана 2к переделанная в студию+бедрум на Печерске в шаговой от метро
советский жф 80х, кирпичная 9эт, состояние хорошее
порядок цены 15-20к
экспозиция 2 дня, сдана со 2го просмотра
"Хрущовки", "чешки", "сталінки" - повинні здаватись в оренду за 1/3 оренди новобуду.
Навіть за 1/10.
А тут невідповідність))))
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Frant
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Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:15
Frant написав:
"Хрущовки", "чешки", "сталінки"
Прохожий написав:
апну по теме
сдана 2к переделанная в студию+бедрум на Печерске в шаговой от метро
советский жф 80х, кирпичная 9эт, состояние хорошее
порядок цены 15-20к
экспозиция 2 дня, сдана со 2го просмотра
- повинні здаватись в оренду за 1/3 оренди новобуду.
Навіть за 1/10.
А тут невідповідність))))
ни к одному из этого
в данном случае объект не относится
к тому же относительно хороший ремонт и ЛЛЛ)
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