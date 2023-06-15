Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:апну по теме сдана 2к переделанная в студию+бедрум на Печерске в шаговой от метро советский жф 80х, кирпичная 9эт, состояние хорошее порядок цены 15-20к экспозиция 2 дня, сдана со 2го просмотра
Прохожий написав:апну по теме сдана 2к переделанная в студию+бедрум на Печерске в шаговой от метро советский жф 80х, кирпичная 9эт, состояние хорошее порядок цены 15-20к экспозиция 2 дня, сдана со 2го просмотра
А какая все таки цена, можно узнать?
цена довоенная в грн+5% выставлялась +15%
но тут больше вопрос в скорости хотя может просто повезло)
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 16 чер, 2023 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий написав:апну по теме сдана 2к переделанная в студию+бедрум на Печерске в шаговой от метро советский жф 80х, кирпичная 9эт, состояние хорошее порядок цены 15-20к экспозиция 2 дня, сдана со 2го просмотра
"Хрущовки", "чешки", "сталінки" - повинні здаватись в оренду за 1/3 оренди новобуду. Навіть за 1/10. А тут невідповідність))))
Прохожий написав:апну по теме сдана 2к переделанная в студию+бедрум на Печерске в шаговой от метро советский жф 80х, кирпичная 9эт, состояние хорошее порядок цены 15-20к экспозиция 2 дня, сдана со 2го просмотра
"Хрущовки", "чешки", "сталінки" - повинні здаватись в оренду за 1/3 оренди новобуду. Навіть за 1/10. А тут невідповідність))))
ни к одному из этого в данном случае объект не относится к тому же относительно хороший ремонт и ЛЛЛ)