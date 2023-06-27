апну по теме
сдана 2к переделанная в студию+бедрум на Печерске в шаговой от метро
советский жф 80х, кирпичная 9эт, состояние хорошее
порядок цены 15-20к
экспозиция 2 дня, сдана со 2го просмотра
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:59
и все таки она вертится...
апну по теме
сдана 2к переделанная в студию+бедрум на Печерске в шаговой от метро
советский жф 80х, кирпичная 9эт, состояние хорошее
порядок цены 15-20к
экспозиция 2 дня, сдана со 2го просмотра
Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:03
Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:11
цена довоенная в грн+5%
выставлялась +15%
но тут больше вопрос в скорости
хотя может просто повезло)
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 16 чер, 2023 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:15
ни к одному из этого в данном случае объект не относится
к тому же относительно хороший ремонт и ЛЛЛ)
Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:18
Оренда однокімнатних квартир у Києві подорожчала на 11%
ППО+ПРО ЗСУ наразі є найвагомішим чинником стабільності та певного зростання вартості оренди у столиці. Безпека нині - найвища потреба.
Додано: Сер 28 чер, 2023 16:12
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Піврічний договір закінчився по однокімнатній на олімпійській, вирішив не підвищувати - залишив на півроку 12000, через півроку на 1000-2000 підвищу
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