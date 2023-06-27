апну по теме
сдана 2к переделанная в студию+бедрум на Печерске в шаговой от метро
советский жф 80х, кирпичная 9эт, состояние хорошее
порядок цены 15-20к
экспозиция 2 дня, сдана со 2го просмотра
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:59
и все таки она вертится...
апну по теме
сдана 2к переделанная в студию+бедрум на Печерске в шаговой от метро
советский жф 80х, кирпичная 9эт, состояние хорошее
порядок цены 15-20к
экспозиция 2 дня, сдана со 2го просмотра
Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:03
Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:11
цена довоенная в грн+5%
выставлялась +15%
но тут больше вопрос в скорости
хотя может просто повезло)
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 16 чер, 2023 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:15
ни к одному из этого в данном случае объект не относится
к тому же относительно хороший ремонт и ЛЛЛ)
Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:18
Оренда однокімнатних квартир у Києві подорожчала на 11%
ППО+ПРО ЗСУ наразі є найвагомішим чинником стабільності та певного зростання вартості оренди у столиці. Безпека нині - найвища потреба.
Додано: Сер 28 чер, 2023 16:12
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Піврічний договір закінчився по однокімнатній на олімпійській, вирішив не підвищувати - залишив на півроку 12000, через півроку на 1000-2000 підвищу
Додано: Сер 28 чер, 2023 18:17
Правильне рішення. У нинішні непевні часи головне не сполохати орендаря. Я на двох квартирах з жовтня минулого року тримаю ставку незмінною і трохи заниженою. Умовно кажучи, як на риболовлі у дитинстві: розмовляю пошепки і хожу навшпиньки. Наразі і клієнт, і власник зацікавлені у тиші/спокої. Стабільність - понад усе. Щодо підвищення не загадуйте наперед. Людина планує, а Бог керує. За пів року - новорічні свята. У мирні часи цей період був вкрай несприятливим для зміни орендаря або орендної ставки. Кожен власник орендні справи намагався вирішити протягом вересня-жовтня-пів листопада, а потім активність ринку різко згасала. Умовний мертвий сезон тривав з грудня до кінця лютого/початку березня. Не вам мені це розповідати. Тому, ймовірно, перенесете ви нинішню ставку на початок наступного року. А там кон"юнктура ринку покаже, куди бігти. Можливо, доведеться ще й знижувати. Наразі прогнози - справа дуже невдячна.
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