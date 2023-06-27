RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2384238523862387
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:59

и все таки она вертится...

апну по теме
сдана 2к переделанная в студию+бедрум на Печерске в шаговой от метро
советский жф 80х, кирпичная 9эт, состояние хорошее
порядок цены 15-20к
экспозиция 2 дня, сдана со 2го просмотра
Прохожий
 
Повідомлень: 13113
З нами з: 05.06.13
Подякував: 897 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:03

  Прохожий написав:апну по теме
сдана 2к переделанная в студию+бедрум на Печерске в шаговой от метро
советский жф 80х, кирпичная 9эт, состояние хорошее
порядок цены 15-20к
экспозиция 2 дня, сдана со 2го просмотра


А какая все таки цена, можно узнать?
adeges
 
Повідомлень: 4319
З нами з: 14.03.06
Подякував: 394 раз.
Подякували: 993 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:11

  adeges написав:
  Прохожий написав:апну по теме
сдана 2к переделанная в студию+бедрум на Печерске в шаговой от метро
советский жф 80х, кирпичная 9эт, состояние хорошее
порядок цены 15-20к
экспозиция 2 дня, сдана со 2го просмотра


А какая все таки цена, можно узнать?

цена довоенная в грн+5%
выставлялась +15%

но тут больше вопрос в скорости
хотя может просто повезло)
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 16 чер, 2023 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий
 
Повідомлень: 13113
З нами з: 05.06.13
Подякував: 897 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:15

  Frant написав:
  Прохожий написав:апну по теме
сдана 2к переделанная в студию+бедрум на Печерске в шаговой от метро
советский жф 80х, кирпичная 9эт, состояние хорошее
порядок цены 15-20к
экспозиция 2 дня, сдана со 2го просмотра

"Хрущовки", "чешки", "сталінки" - повинні здаватись в оренду за 1/3 оренди новобуду.
Навіть за 1/10.
А тут невідповідність))))

ни к одному из этого в данном случае объект не относится
к тому же относительно хороший ремонт и ЛЛЛ)
Прохожий
 
Повідомлень: 13113
З нами з: 05.06.13
Подякував: 897 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:18

Оренда однокімнатних квартир у Києві подорожчала на 11% https://www.the-village.com.ua/village/ ... na-11-bird
ППО+ПРО ЗСУ наразі є найвагомішим чинником стабільності та певного зростання вартості оренди у столиці. Безпека нині - найвища потреба.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 787
З нами з: 01.05.17
Подякував: 147 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:12

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Піврічний договір закінчився по однокімнатній на олімпійській, вирішив не підвищувати - залишив на півроку 12000, через півроку на 1000-2000 підвищу
cherchiltank
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 293
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 91 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 18:17

  cherchiltank написав:Піврічний договір закінчився по однокімнатній на олімпійській, вирішив не підвищувати - залишив на півроку 12000, через півроку на 1000-2000 підвищу

Правильне рішення. У нинішні непевні часи головне не сполохати орендаря. Я на двох квартирах з жовтня минулого року тримаю ставку незмінною і трохи заниженою. Умовно кажучи, як на риболовлі у дитинстві: розмовляю пошепки і хожу навшпиньки. Наразі і клієнт, і власник зацікавлені у тиші/спокої. Стабільність - понад усе. Щодо підвищення не загадуйте наперед. Людина планує, а Бог керує. За пів року - новорічні свята. У мирні часи цей період був вкрай несприятливим для зміни орендаря або орендної ставки. Кожен власник орендні справи намагався вирішити протягом вересня-жовтня-пів листопада, а потім активність ринку різко згасала. Умовний мертвий сезон тривав з грудня до кінця лютого/початку березня. Не вам мені це розповідати. Тому, ймовірно, перенесете ви нинішню ставку на початок наступного року. А там кон"юнктура ринку покаже, куди бігти. Можливо, доведеться ще й знижувати. Наразі прогнози - справа дуже невдячна.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 787
З нами з: 01.05.17
Подякував: 147 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2384238523862387
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11006, 11007, 11008
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
110072 27414648
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 чер, 2023 14:28
hume
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 713, 714, 715
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
7140 6620755
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 чер, 2023 17:51
Bolt
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 976, 977, 978
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9773 6106693
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 чер, 2023 16:10
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1206)
28.06.2023 18:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.