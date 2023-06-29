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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2385238623872388>
Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 16:59

и все таки она вертится...

апну по теме
сдана 2к переделанная в студию+бедрум на Печерске в шаговой от метро
советский жф 80х, кирпичная 9эт, состояние хорошее
порядок цены 15-20к
экспозиция 2 дня, сдана со 2го просмотра
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:03

  Прохожий написав:апну по теме
сдана 2к переделанная в студию+бедрум на Печерске в шаговой от метро
советский жф 80х, кирпичная 9эт, состояние хорошее
порядок цены 15-20к
экспозиция 2 дня, сдана со 2го просмотра


А какая все таки цена, можно узнать?
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:11

  adeges написав:
  Прохожий написав:апну по теме
сдана 2к переделанная в студию+бедрум на Печерске в шаговой от метро
советский жф 80х, кирпичная 9эт, состояние хорошее
порядок цены 15-20к
экспозиция 2 дня, сдана со 2го просмотра


А какая все таки цена, можно узнать?

цена довоенная в грн+5%
выставлялась +15%

но тут больше вопрос в скорости
хотя может просто повезло)
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 16 чер, 2023 17:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 17:15

  Frant написав:
  Прохожий написав:апну по теме
сдана 2к переделанная в студию+бедрум на Печерске в шаговой от метро
советский жф 80х, кирпичная 9эт, состояние хорошее
порядок цены 15-20к
экспозиция 2 дня, сдана со 2го просмотра

"Хрущовки", "чешки", "сталінки" - повинні здаватись в оренду за 1/3 оренди новобуду.
Навіть за 1/10.
А тут невідповідність))))

ни к одному из этого в данном случае объект не относится
к тому же относительно хороший ремонт и ЛЛЛ)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 чер, 2023 19:18

Оренда однокімнатних квартир у Києві подорожчала на 11% https://www.the-village.com.ua/village/ ... na-11-bird
ППО+ПРО ЗСУ наразі є найвагомішим чинником стабільності та певного зростання вартості оренди у столиці. Безпека нині - найвища потреба.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 16:12

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Піврічний договір закінчився по однокімнатній на олімпійській, вирішив не підвищувати - залишив на півроку 12000, через півроку на 1000-2000 підвищу
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 18:17

  cherchiltank написав:Піврічний договір закінчився по однокімнатній на олімпійській, вирішив не підвищувати - залишив на півроку 12000, через півроку на 1000-2000 підвищу

Правильне рішення. У нинішні непевні часи головне не сполохати орендаря. Я на двох квартирах з жовтня минулого року тримаю ставку незмінною і трохи заниженою. Умовно кажучи, як на риболовлі у дитинстві: розмовляю пошепки і хожу навшпиньки. Наразі і клієнт, і власник зацікавлені у тиші/спокої. Стабільність - понад усе. Щодо підвищення не загадуйте наперед. Людина планує, а Бог керує. За пів року - новорічні свята. У мирні часи цей період був вкрай несприятливим для зміни орендаря або орендної ставки. Кожен власник орендні справи намагався вирішити протягом вересня-жовтня-пів листопада, а потім активність ринку різко згасала. Умовний мертвий сезон тривав з грудня до кінця лютого/початку березня. Не вам мені це розповідати. Тому, ймовірно, перенесете ви нинішню ставку на початок наступного року. А там кон"юнктура ринку покаже, куди бігти. Можливо, доведеться ще й знижувати. Наразі прогнози - справа дуже невдячна.
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2023 18:58

У Нацбанку розповіли про стан ринку житла. Орендувати дешевше. https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/orenda ... 35121.html
«Про те, що ціни на ринку нерухомості далекі від свого природного, підкріпленого ринковими факторами рівня, свідчить і співвідношення ціни та оренди. Воно й далі майже вдвічі перевищує історичне середнє», — зазначили в Нацбанку.Таким чином, умови оренди привабливіші за придбання, що й надалі стримуватиме купівельну активність на ринку житла. За нинішніх цін на житло вигідніше орендувати квартиру понад 17 років поспіль, ніж її купити.
На жаль, орендні ставки уже майже півтора року залишаються занизькими, що не дає можливість акумулювати кошти на амортизацію житла. Усі учасники орендного ринку мають з цим змиритися: орендарі винаймають те, що є, орендодавці приймають усіх, хто здатен хоч щось платити. А "квіточки" здебільшого набувають статусу консерв до кращих часів.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 19:55

cherchiltank
Каюсь - все ж таки підвищив на 500 грн - бо деякі форумчани дорікали що займаюся благодійництвом) договір продовжив на рік - ітого 12500 (до війни було 14000), життя ленлорди не таке і веселе)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:05

  cherchiltank написав:cherchiltank
Каюсь - все ж таки підвищив на 500 грн - бо деякі форумчани дорікали що займаюся благодійництвом) договір продовжив на рік - ітого 12500 (до війни було 14000), життя ленлорди не таке і веселе)

"Здирник, дерій, глитай, хлань (ненажера), мироїд, дерилюд, куркуль !!!" - кричатиме вам уві сні ваше сумління, якщо незабаром орендні ставки суттєво впадуть. Та "Нетяма, бевзь, тумак, шелепа, книп, клуша" - волатиме ваш здоровий глузд у разі відчутного зростання цін в оренді. )) І усе з-за того, що в умовах повної невизначеності уклали договір на ЦІЛИЙ рік. Такі часові рішення у мирний час були притаманні для сегменту вище середнього і у доларах, а основна маса орендодавців маніпулювала ставками щопівроку в залежності від коливань на ринку. Правда, у нинішніх умовах форс-мажору будь-які часові терміни у договорі є нікчемними. Принаймні я зі своїми клієнтами за взаємною згодою цей нюанс обумовив саме таким чином.
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