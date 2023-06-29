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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2385238623872388
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:25

  ihorkyiv написав:
  cherchiltank написав:cherchiltank
Каюсь - все ж таки підвищив на 500 грн - бо деякі форумчани дорікали що займаюся благодійництвом) договір продовжив на рік - ітого 12500 (до війни було 14000), життя ленлорди не таке і веселе)

"Здирник, дерій, глитай, хлань (ненажера), мироїд, дерилюд, куркуль !!!" - кричатиме вам уві сні ваше сумління, якщо незабаром орендні ставки суттєво впадуть. Та "Нетяма, бевзь, тумак, шелепа, книп, клуша" - волатиме ваш здоровий глузд у разі відчутного зростання цін в оренді. )) І усе з-за того, що в умовах повної невизначеності уклали договір на ЦІЛИЙ рік. Такі часові рішення у мирний час були притаманні для сегменту вище середнього і у доларах, а основна маса орендодавців маніпулювала ставками щопівроку в залежності від коливань на ринку. Правда, у нинішніх умовах форс-мажору будь-які часові терміни у договорі є нікчемними. Принаймні я зі своїми клієнтами за взаємною згодою цей нюанс обумовив саме таким чином.

Судячи з спілкуванням з орендодавцем - він мені ще подякував за таке незначне підвищення - бо ціновий сегмент в центрі - 13500 - 14000 на зараз, але якщо завтра ядерна війна то будь-які домовленості не будуть діяти це правда, і не треба мене називати здирником - бо підвищив на 500 а не на 1500 - розумію що ніхто не оцінить мого альтруїзму але хочу справедливого ставлення до себе як до відповідального лендлорда)
cherchiltank
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  #<1 ... 2385238623872388
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