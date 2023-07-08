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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2385238623872388
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 22:25

  ihorkyiv написав:
  cherchiltank написав:cherchiltank
Каюсь - все ж таки підвищив на 500 грн - бо деякі форумчани дорікали що займаюся благодійництвом) договір продовжив на рік - ітого 12500 (до війни було 14000), життя ленлорди не таке і веселе)

"Здирник, дерій, глитай, хлань (ненажера), мироїд, дерилюд, куркуль !!!" - кричатиме вам уві сні ваше сумління, якщо незабаром орендні ставки суттєво впадуть. Та "Нетяма, бевзь, тумак, шелепа, книп, клуша" - волатиме ваш здоровий глузд у разі відчутного зростання цін в оренді. )) І усе з-за того, що в умовах повної невизначеності уклали договір на ЦІЛИЙ рік. Такі часові рішення у мирний час були притаманні для сегменту вище середнього і у доларах, а основна маса орендодавців маніпулювала ставками щопівроку в залежності від коливань на ринку. Правда, у нинішніх умовах форс-мажору будь-які часові терміни у договорі є нікчемними. Принаймні я зі своїми клієнтами за взаємною згодою цей нюанс обумовив саме таким чином.

Судячи з спілкуванням з орендодавцем - він мені ще подякував за таке незначне підвищення - бо ціновий сегмент в центрі - 13500 - 14000 на зараз, але якщо завтра ядерна війна то будь-які домовленості не будуть діяти це правда, і не треба мене називати здирником - бо підвищив на 500 а не на 1500 - розумію що ніхто не оцінить мого альтруїзму але хочу справедливого ставлення до себе як до відповідального лендлорда)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 20:44

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Арендаторша сезжает с Чабанов.
Снимала 8 лет.
Боиться что подрастающего сіна заберут в армию и уезжает с Украині.

Забивать досками или искать новіх ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 лип, 2023 21:23

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

підняв з 10 до 12.5 сталінка 2к м. Дружби Народів. До війни було 15.5. орендарі ті ж самі
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 11:02

  Хомякоид написав:Арендаторша сезжает с Чабанов.
Снимала 8 лет.
Боиться что подрастающего сіна заберут в армию и уезжает с Украині.

Забивать досками или искать новіх ?

Сдаю 1к в Вышгороде за 6к, новострой, эконом - совсем неинтересно, конечно.. на грани себеса выходит, но она до этого хорошо дала за 4 года(жили аккуратные сестры,платили наперед), поэтому ремонт уже отбит, а оплачивать простой тоже не охота.Так и живем.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:48

  Rack написав:
  Хомякоид написав:Арендаторша сезжает с Чабанов.
Снимала 8 лет.
Боиться что подрастающего сіна заберут в армию и уезжает с Украині.

Забивать досками или искать новіх ?

Сдаю 1к в Вышгороде за 6к, новострой, эконом - совсем неинтересно, конечно.. на грани себеса выходит, но она до этого хорошо дала за 4 года(жили аккуратные сестры,платили наперед), поэтому ремонт уже отбит, а оплачивать простой тоже не охота.Так и живем.

Ну у людей є вибір - хрущ в Києві за 6 або новобуд в пригороді за таку ж ціну, до того ж орендар платить комунальні - а це в середньому 1000-1500 грн на місяць, якщо навіть квартиру закрити то все одно грн до 500 на місяць набігло б (опалення в нуль платити не вийде якщо воно центральне)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:50

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Ще раз - оренда зараз це не про прибуток і відбиття вкладень, це просто на хліб з маслом
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 10 лип, 2023 18:46

rjkz
Не всі квартири підходять для проживання, деякі з них призначені для здачі в оренду, тому тут інші фактори враховуються. Також важливо враховувати рівень ліквідності квартир, де невеликі квартири в центрі мають вищу ліквідність. Це лише моя точка зору. Але якщо б вас зацікавила комерційна нерухомість,скажімо її покупка,в Києві то більше інформації тут
odarchukn_softgroup
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Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2023 19:31

  cherchiltank написав:(опалення в нуль платити не вийде якщо воно центральне)

І нецентральне- також, в нуль не вийде, вже як три зими десь
Wisznia2021
 
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