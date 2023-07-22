Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:cherchiltank Каюсь - все ж таки підвищив на 500 грн - бо деякі форумчани дорікали що займаюся благодійництвом) договір продовжив на рік - ітого 12500 (до війни було 14000), життя ленлорди не таке і веселе)
"Здирник, дерій, глитай, хлань (ненажера), мироїд, дерилюд, куркуль !!!" - кричатиме вам уві сні ваше сумління, якщо незабаром орендні ставки суттєво впадуть. Та "Нетяма, бевзь, тумак, шелепа, книп, клуша" - волатиме ваш здоровий глузд у разі відчутного зростання цін в оренді. )) І усе з-за того, що в умовах повної невизначеності уклали договір на ЦІЛИЙ рік. Такі часові рішення у мирний час були притаманні для сегменту вище середнього і у доларах, а основна маса орендодавців маніпулювала ставками щопівроку в залежності від коливань на ринку. Правда, у нинішніх умовах форс-мажору будь-які часові терміни у договорі є нікчемними. Принаймні я зі своїми клієнтами за взаємною згодою цей нюанс обумовив саме таким чином.
Судячи з спілкуванням з орендодавцем - він мені ще подякував за таке незначне підвищення - бо ціновий сегмент в центрі - 13500 - 14000 на зараз, але якщо завтра ядерна війна то будь-які домовленості не будуть діяти це правда, і не треба мене називати здирником - бо підвищив на 500 а не на 1500 - розумію що ніхто не оцінить мого альтруїзму але хочу справедливого ставлення до себе як до відповідального лендлорда)
Хомякоид написав:Арендаторша сезжает с Чабанов. Снимала 8 лет. Боиться что подрастающего сіна заберут в армию и уезжает с Украині.
Забивать досками или искать новіх ?
Сдаю 1к в Вышгороде за 6к, новострой, эконом - совсем неинтересно, конечно.. на грани себеса выходит, но она до этого хорошо дала за 4 года(жили аккуратные сестры,платили наперед), поэтому ремонт уже отбит, а оплачивать простой тоже не охота.Так и живем.
Хомякоид написав:Арендаторша сезжает с Чабанов. Снимала 8 лет. Боиться что подрастающего сіна заберут в армию и уезжает с Украині.
Забивать досками или искать новіх ?
Сдаю 1к в Вышгороде за 6к, новострой, эконом - совсем неинтересно, конечно.. на грани себеса выходит, но она до этого хорошо дала за 4 года(жили аккуратные сестры,платили наперед), поэтому ремонт уже отбит, а оплачивать простой тоже не охота.Так и живем.
Ну у людей є вибір - хрущ в Києві за 6 або новобуд в пригороді за таку ж ціну, до того ж орендар платить комунальні - а це в середньому 1000-1500 грн на місяць, якщо навіть квартиру закрити то все одно грн до 500 на місяць набігло б (опалення в нуль платити не вийде якщо воно центральне)
cherchiltank написав:Ще раз - оренда зараз це не про прибуток і відбиття вкладень, це просто на хліб з маслом
Я не в Київі звісно, та у нас оренда все ще дозволяє інвестувати далі, а не тільки проїдати. Але цікавих готових об'єктів вже не бачу на ринку, тільки за рахунок суттевих витрат часу та грошей можна зробити цікаву рентабельність.
cherchiltank написав:Ще раз - оренда зараз це не про прибуток і відбиття вкладень, це просто на хліб з маслом
Я не в Київі звісно, та у нас оренда все ще дозволяє інвестувати далі, а не тільки проїдати. Але цікавих готових об'єктів вже не бачу на ринку, тільки за рахунок суттевих витрат часу та грошей можна зробити цікаву рентабельність.
Питання про час дуже актуальне - для тих кому 50 плюс і для тих кому 30 - інвестування в нерухомість мають різну рентабельність і зміст)
cherchiltank написав:Ще раз - оренда зараз це не про прибуток і відбиття вкладень, це просто на хліб з маслом
я вам привел кейс когда вложив небольшую сумму можно иметь 9-10% годовых. а вы как попугай долдоните, что всё пропало. Подкрепляйте свои слова примерами, где и что пропало.
vitaliiangel написав:Ирпень 45м2 аренда 12500 ? Летом 2022 было максимум 7 и экспозиция больше месяца https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... Sm0nw.html покупались эти помещения па 850$ в готовом доме (не в котловане) на 16м месяце войны его сдают па 7,5$ (до войны сдавали па 10$)
то что сдается по12500 в Киеве покупалось вдвое дороже