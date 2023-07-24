RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2386238723882389
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 02:00

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Ще раз - оренда зараз це не про прибуток і відбиття вкладень, це просто на хліб з маслом

я вам привел кейс когда вложив небольшую сумму можно иметь 9-10% годовых. а вы как попугай долдоните, что всё пропало. Подкрепляйте свои слова примерами, где и что пропало.
  vitaliiangel написав:Ирпень 45м2 аренда 12500 ? Летом 2022 было максимум 7 и экспозиция больше месяца
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... Sm0nw.html
покупались эти помещения па 850$ в готовом доме (не в котловане)
на 16м месяце войны его сдают па 7,5$ (до войны сдавали па 10$)

то что сдается по12500 в Киеве покупалось вдвое дороже

Це просто окремий кейс по окремому дешевому на вході обʼєкту - помилка вижившего, - з експозиціями і простоями я там 9 відсотків не побачив)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 478
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2386238723882389
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11072, 11073, 11074
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
110736 27560072
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 02:25
cherchiltank
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 747, 748, 749
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
7481 6652890
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 02:17
cherchiltank
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 977, 978, 979
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9786 6116378
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лип, 2023 19:19
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (182)
24.07.2023 00:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.