Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:Ще раз - оренда зараз це не про прибуток і відбиття вкладень, це просто на хліб з маслом
я вам привел кейс когда вложив небольшую сумму можно иметь 9-10% годовых. а вы как попугай долдоните, что всё пропало. Подкрепляйте свои слова примерами, где и что пропало.
vitaliiangel написав:Ирпень 45м2 аренда 12500 ? Летом 2022 было максимум 7 и экспозиция больше месяца https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... Sm0nw.html покупались эти помещения па 850$ в готовом доме (не в котловане) на 16м месяце войны его сдают па 7,5$ (до войны сдавали па 10$)
то что сдается по12500 в Киеве покупалось вдвое дороже
Це просто окремий кейс по окремому дешевому на вході обʼєкту - помилка вижившего, - з експозиціями і простоями я там 9 відсотків не побачив)