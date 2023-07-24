Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:Ще раз - оренда зараз це не про прибуток і відбиття вкладень, це просто на хліб з маслом
я вам привел кейс когда вложив небольшую сумму можно иметь 9-10% годовых. а вы как попугай долдоните, что всё пропало. Подкрепляйте свои слова примерами, где и что пропало.
vitaliiangel написав:Ирпень 45м2 аренда 12500 ? Летом 2022 было максимум 7 и экспозиция больше месяца https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... Sm0nw.html покупались эти помещения па 850$ в готовом доме (не в котловане) на 16м месяце войны его сдают па 7,5$ (до войны сдавали па 10$)
то что сдается по12500 в Киеве покупалось вдвое дороже
Це просто окремий кейс по окремому дешевому на вході обʼєкту - помилка вижившего, - з експозиціями і простоями я там 9 відсотків не побачив)
cherchiltank написав:Це просто окремий кейс по окремому дешевому на вході обʼєкту - помилка вижившего, - з експозиціями і простоями я там 9 відсотків не побачив)
ну добавьте в избранное и посмотрите как быстро его сдадут. начиная с осени 2022 я свою коммерцию сдавал за неделю. Не смотря на зимние блэкауты (отопление везде электро). люди которым надо делать бизнес особо не перебирают харчами, годами выбирая идеальный объект. Им простои обходятся тоже потерей прибыли. Наоборот, если говорят да, требуют в тот же день подписать договор и ключи. Вы эти нюансы не понимаете, для вас мир черно-белый.
объект в объявлении для меня неинтересный, я бы вряд ли его купил па850. Бывает намного интереснее. Покупаешь за 15куе и сдаёшь за 10кгрн. Не видели такое? а оно есть. аренда коммерции зависит не от метража а от локации, на проходном месте сдать 20м2 за 10тыс не проблема. Улетит мгновенно.