RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2386238723882389
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 02:00

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Ще раз - оренда зараз це не про прибуток і відбиття вкладень, це просто на хліб з маслом

я вам привел кейс когда вложив небольшую сумму можно иметь 9-10% годовых. а вы как попугай долдоните, что всё пропало. Подкрепляйте свои слова примерами, где и что пропало.
  vitaliiangel написав:Ирпень 45м2 аренда 12500 ? Летом 2022 было максимум 7 и экспозиция больше месяца
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... Sm0nw.html
покупались эти помещения па 850$ в готовом доме (не в котловане)
на 16м месяце войны его сдают па 7,5$ (до войны сдавали па 10$)

то что сдается по12500 в Киеве покупалось вдвое дороже

Це просто окремий кейс по окремому дешевому на вході обʼєкту - помилка вижившего, - з експозиціями і простоями я там 9 відсотків не побачив)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 511
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 17:43

  cherchiltank написав:Це просто окремий кейс по окремому дешевому на вході обʼєкту - помилка вижившего, - з експозиціями і простоями я там 9 відсотків не побачив)
ну добавьте в избранное и посмотрите как быстро его сдадут. начиная с осени 2022 я свою коммерцию сдавал за неделю. Не смотря на зимние блэкауты (отопление везде электро). люди которым надо делать бизнес особо не перебирают харчами, годами выбирая идеальный объект. Им простои обходятся тоже потерей прибыли. Наоборот, если говорят да, требуют в тот же день подписать договор и ключи. Вы эти нюансы не понимаете, для вас мир черно-белый.

объект в объявлении для меня неинтересный, я бы вряд ли его купил па850. Бывает намного интереснее. Покупаешь за 15куе и сдаёшь за 10кгрн. Не видели такое? а оно есть. аренда коммерции зависит не от метража а от локации, на проходном месте сдать 20м2 за 10тыс не проблема. Улетит мгновенно.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18473
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:10

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Це просто окремий кейс по окремому дешевому на вході обʼєкту - помилка вижившего, - з експозиціями і простоями я там 9 відсотків не побачив)
ну добавьте в избранное и посмотрите как быстро его сдадут. начиная с осени 2022 я свою коммерцию сдавал за неделю. Не смотря на зимние блэкауты (отопление везде электро). люди которым надо делать бизнес особо не перебирают харчами, годами выбирая идеальный объект. Им простои обходятся тоже потерей прибыли. Наоборот, если говорят да, требуют в тот же день подписать договор и ключи. Вы эти нюансы не понимаете, для вас мир черно-белый.
объект в объявлении для меня неинтересный, я бы вряд ли его купил па850. Бывает намного интереснее. Покупаешь за 15куе и сдаёшь за 10кгрн. Не видели такое? а оно есть. аренда коммерции зависит не от метража а от локации, на проходном месте сдать 20м2 за 10тыс не проблема. Улетит мгновенно.

Сьогодні пройшовся по Подолу - відкрилося багато кафешек барів - деякі пусті зовсім, саме смішне заповнена Євразія - там що суші безкоштовно дають?) гінес уже по 180 грн - це пипець)
Не знаю яка там цікава комерція в Ірпені щоб бути рентабельною - поживемо побачимо, в Броварах в центрі під оренду пустує десь чверть перших поверхів - гарних приміщень. Цоколь орендарі навіть не дивляться під комерцію - хоча до війни було забите все
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 511
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2386238723882389
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 747, 748, 749
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
7487 6653838
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 20:58
cherchiltank
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 11082, 11083, 11084
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 13:41
110830 27567263
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 13:24
барабашов
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 977, 978, 979
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9786 6116644
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лип, 2023 19:19
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4987)
24.07.2023 21:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.