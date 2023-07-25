Додано: Пон 24 лип, 2023 17:43

cherchiltank написав: Це просто окремий кейс по окремому дешевому на вході обʼєкту - помилка вижившего, - з експозиціями і простоями я там 9 відсотків не побачив) Це просто окремий кейс по окремому дешевому на вході обʼєкту - помилка вижившего, - з експозиціями і простоями я там 9 відсотків не побачив)

ну добавьте в избранное и посмотрите как быстро его сдадут. начиная с осени 2022 я свою коммерцию сдавал за неделю. Не смотря на зимние блэкауты (отопление везде электро). люди которым надо делать бизнес особо не перебирают харчами, годами выбирая идеальный объект. Им простои обходятся тоже потерей прибыли. Наоборот, если говорят да, требуют в тот же день подписать договор и ключи. Вы эти нюансы не понимаете, для вас мир черно-белый.объект в объявлении для меня неинтересный, я бы вряд ли его купил па850. Бывает намного интереснее. Покупаешь за 15куе и сдаёшь за 10кгрн. Не видели такое? а оно есть. аренда коммерции зависит не от метража а от локации, на проходном месте сдать 20м2 за 10тыс не проблема. Улетит мгновенно.