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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2387238823892390>
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 02:00

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Ще раз - оренда зараз це не про прибуток і відбиття вкладень, це просто на хліб з маслом

я вам привел кейс когда вложив небольшую сумму можно иметь 9-10% годовых. а вы как попугай долдоните, что всё пропало. Подкрепляйте свои слова примерами, где и что пропало.
  vitaliiangel написав:Ирпень 45м2 аренда 12500 ? Летом 2022 было максимум 7 и экспозиция больше месяца
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zhk- ... Sm0nw.html
покупались эти помещения па 850$ в готовом доме (не в котловане)
на 16м месяце войны его сдают па 7,5$ (до войны сдавали па 10$)

то что сдается по12500 в Киеве покупалось вдвое дороже

Це просто окремий кейс по окремому дешевому на вході обʼєкту - помилка вижившего, - з експозиціями і простоями я там 9 відсотків не побачив)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 17:43

  cherchiltank написав:Це просто окремий кейс по окремому дешевому на вході обʼєкту - помилка вижившего, - з експозиціями і простоями я там 9 відсотків не побачив)
ну добавьте в избранное и посмотрите как быстро его сдадут. начиная с осени 2022 я свою коммерцию сдавал за неделю. Не смотря на зимние блэкауты (отопление везде электро). люди которым надо делать бизнес особо не перебирают харчами, годами выбирая идеальный объект. Им простои обходятся тоже потерей прибыли. Наоборот, если говорят да, требуют в тот же день подписать договор и ключи. Вы эти нюансы не понимаете, для вас мир черно-белый.

объект в объявлении для меня неинтересный, я бы вряд ли его купил па850. Бывает намного интереснее. Покупаешь за 15куе и сдаёшь за 10кгрн. Не видели такое? а оно есть. аренда коммерции зависит не от метража а от локации, на проходном месте сдать 20м2 за 10тыс не проблема. Улетит мгновенно.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 21:10

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Це просто окремий кейс по окремому дешевому на вході обʼєкту - помилка вижившего, - з експозиціями і простоями я там 9 відсотків не побачив)
ну добавьте в избранное и посмотрите как быстро его сдадут. начиная с осени 2022 я свою коммерцию сдавал за неделю. Не смотря на зимние блэкауты (отопление везде электро). люди которым надо делать бизнес особо не перебирают харчами, годами выбирая идеальный объект. Им простои обходятся тоже потерей прибыли. Наоборот, если говорят да, требуют в тот же день подписать договор и ключи. Вы эти нюансы не понимаете, для вас мир черно-белый.
объект в объявлении для меня неинтересный, я бы вряд ли его купил па850. Бывает намного интереснее. Покупаешь за 15куе и сдаёшь за 10кгрн. Не видели такое? а оно есть. аренда коммерции зависит не от метража а от локации, на проходном месте сдать 20м2 за 10тыс не проблема. Улетит мгновенно.

Сьогодні пройшовся по Подолу - відкрилося багато кафешек барів - деякі пусті зовсім, саме смішне заповнена Євразія - там що суші безкоштовно дають?) гінес уже по 180 грн - це пипець)
Не знаю яка там цікава комерція в Ірпені щоб бути рентабельною - поживемо побачимо, в Броварах в центрі під оренду пустує десь чверть перших поверхів - гарних приміщень. Цоколь орендарі навіть не дивляться під комерцію - хоча до війни було забите все
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:05

  cherchiltank написав:
  budmix_org написав:
  cherchiltank написав:Ще раз - оренда зараз це не про прибуток і відбиття вкладень, це просто на хліб з маслом

Я не в Київі звісно, та у нас оренда все ще дозволяє інвестувати далі, а не тільки проїдати. Але цікавих готових об'єктів вже не бачу на ринку, тільки за рахунок суттевих витрат часу та грошей можна зробити цікаву рентабельність.

Питання про час дуже актуальне - для тих кому 50 плюс і для тих кому 30 - інвестування в нерухомість мають різну рентабельність і зміст)

розтлумачте
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:48

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

А що тут тлумачити - ось вам 30 років - попереду ще мінімум 30, є час відбити прелєсть і або продати або отримувати таку собі пенсію
А ось вам 50 - і є 100 тисяч баксів - на 10 років вам хватить, бо вкласти в нерухомість і отримати 300 баксів в місяць, - нафіга?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:54

  cherchiltank написав:А що тут тлумачити - ось вам 30 років - попереду ще мінімум 30, є час відбити прелєсть і або продати або отримувати таку собі пенсію
А ось вам 50 - і є 100 тисяч баксів - на 10 років вам хватить, бо вкласти в нерухомість і отримати 300 баксів в місяць, - нафіга?)

то есть продать можно только через 30 лет, а через 10 нельзя?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 11:56

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:А що тут тлумачити - ось вам 30 років - попереду ще мінімум 30, є час відбити прелєсть і або продати або отримувати таку собі пенсію
А ось вам 50 - і є 100 тисяч баксів - на 10 років вам хватить, бо вкласти в нерухомість і отримати 300 баксів в місяць, - нафіга?)

то есть продать можно только через 30 лет, а через 10 нельзя?
Ну і в 60 років життя ж закінчується
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 12:13

  Faceless написав:Ну і в 60 років життя ж закінчується
не хотел бы я в 60 остаться с 100куе. когда силы не те и любой подросток может ограбить, а бонусом отправить на тот свет. Я с родителями ругался чтобы больше 200уе дома не держали. Старики самая легкая добыча. или охрану нанимать? или в ячейке держать а потом в 60 разбираться с банком если ячейку вынесут?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 12:30

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Ну і в 60 років життя ж закінчується
не хотел бы я в 60 остаться с 100куе. когда силы не те и любой подросток может ограбить, а бонусом отправить на тот свет. Я с родителями ругался чтобы больше 200уе дома не держали. Старики самая легкая добыча. или охрану нанимать? или в ячейке держать а потом в 60 разбираться с банком если ячейку вынесут?

Чого не висмокчеш із пальця, щоб пушити ринок окржн догори))) Навіть ячейку на 200 баксів)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 12:31

  gonchik74 написав:Чого не висмокчеш із пальця, щоб пушити ринок окржн догори))) Навіть ячейку на 200 баксів)
зачем мне рост? я жду всё па300 чтобы накупить побольше. говорю ж к 60 хочу остаться с бетоном а не с кэшем. С чего мне пенисифицировать на рост, чтоб я ничё не смог купить?
vitaliiangel
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