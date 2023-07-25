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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2387238823892390
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 12:52

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:А що тут тлумачити - ось вам 30 років - попереду ще мінімум 30, є час відбити прелєсть і або продати або отримувати таку собі пенсію
А ось вам 50 - і є 100 тисяч баксів - на 10 років вам хватить, бо вкласти в нерухомість і отримати 300 баксів в місяць, - нафіга?)

то есть продать можно только через 30 лет, а через 10 нельзя?

Можна але не факт що дорожче і не факт що доживеш, в старості кешфло рулить - можна подорожувати і знімати а не сидіти на Дарниці на лавочці і чекати орендної плати
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 12:54

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Ну і в 60 років життя ж закінчується
не хотел бы я в 60 остаться с 100куе. когда силы не те и любой подросток может ограбить, а бонусом отправить на тот свет. Я с родителями ругался чтобы больше 200уе дома не держали. Старики самая легкая добыча. или охрану нанимать? или в ячейке держать а потом в 60 разбираться с банком если ячейку вынесут?

Доживи ще до 60 - це в Україні середня тривалість життя у чоловіків, а гроші можна тримати на рахунку - ніяких проблем
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 12:55

  Faceless написав:
vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:А що тут тлумачити - ось вам 30 років - попереду ще мінімум 30, є час відбити прелєсть і або продати або отримувати таку собі пенсію
А ось вам 50 - і є 100 тисяч баксів - на 10 років вам хватить, бо вкласти в нерухомість і отримати 300 баксів в місяць, - нафіга?)

то есть продать можно только через 30 лет, а через 10 нельзя?
Ну і в 60 років життя ж закінчується

Більшість українських чоловіків до 60 не доживає -тому 50/50
cherchiltank
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