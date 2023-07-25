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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лип, 2023 18:18
andriy55 написав:
Доброго дня.
Здаємо квартиру 2 роки. Орендну плату берем нижчу ніж ринкова. Перший рік все було добре, але зараз квартиранти почали все ломати: поломали фурнітуру пластикового вікна - я оплатив ремонт, потекли крани на кухні і ванній - я оплатив заміну на нові, почались проблеми з бойлером - вимагають ремонту.
Поділіться досвідом хто і за що відповідає при оренді квартири, а то в мене відчуття, що вони користуються, а я оплачую...
всё что ломается по причине износа ремонтируете вы так как вы сдаёте квартиру с работающей сан. и быт.техникой.
но у квартирантов тогда есть соблазн поменять всё что видят на новое (за ваш счёт) и получить квартиру классом выше за те же деньги.
Поэтому ограничивайте ремонты какой-то суммой в месяц (допустим 500 грн). ломается пылесос, холодильник, стиралка, бойлер - не вопрос, пусть ремонтируют сами, а вы им компенсируете стоимость ремонта скидкой по 500 грн из арендной платы.
Ремонтировать за свой счёт там желания вероятно не будет, поэтому им остается либо пользоваться аккуратно, либо смириться с тем что бойлер не греет, либо искать другую хату. Если арендаторы убивают квартиру и наглеют все эти варианты вам на руку.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 18:32
vitaliiangel написав: andriy55 написав:
Доброго дня.
Здаємо квартиру 2 роки. Орендну плату берем нижчу ніж ринкова. Перший рік все було добре, але зараз квартиранти почали все ломати: поломали фурнітуру пластикового вікна - я оплатив ремонт, потекли крани на кухні і ванній - я оплатив заміну на нові, почались проблеми з бойлером - вимагають ремонту.
Поділіться досвідом хто і за що відповідає при оренді квартири, а то в мене відчуття, що вони користуються, а я оплачую...
всё что ломается по причине износа ремонтируете вы так как вы сдаёте квартиру с работающей сан. и быт.техникой.
но у квартирантов тогда есть соблазн поменять всё что видят на новое (за ваш счёт) и получить квартиру классом выше за те же деньги.
Поэтому ограничивайте ремонты какой-то суммой в месяц (допустим 500 грн). ломается пылесос, холодильник, стиралка, бойлер - не вопрос, пусть ремонтируют сами, а вы им компенсируете стоимость ремонта скидкой по 500 грн из арендной платы.
Ремонтировать за свой счёт там желания вероятно не будет, поэтому им остается либо пользоваться аккуратно, либо смириться с тем что бойлер не греет, либо искать другую хату. Если арендаторы убивают квартиру и наглеют все эти варианты вам на руку.
Я пилосос взагалі квартирантам перестав надавати - гарний коштує 200 баксів, а квартиранти вбивають його максимум за три роки - ширпотріб коштує 3000 грн, хай самі купляють, в довгостроковій оренді краще так
З приводу ремонту кранів стіралки та бойлера - краще робити самому, бо маю гарних електриків і сантехніків, квартирант може сам визвати такого після якого щось затопить
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Додано: Вів 25 лип, 2023 18:39
cherchiltank написав:
пилосос взагалі квартирантам перестав надавати
в пылесосе заинтересован и хозяин тоже. по сантехнике согласен. нельзя им разрешать ремонтировать. тогда хотите не хотите платить вам.
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Додано: Вів 25 лип, 2023 18:45
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
пилосос взагалі квартирантам перестав надавати
в пылесосе заинтересован и хозяин тоже. по сантехнике согласен. нельзя им разрешать ремонтировать. тогда хотите не хотите платить вам.
Якщо орендар лінива свиня - то він і з пилососом прибиратися не буде, найкращий варіант це прибиральниця - але це в основному бізнес і еліт сегмент оренди, ну і сімейні пари з маленькою дитиною - ті прибирають норм
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Додано: Вів 25 лип, 2023 18:51
andriy55 написав:
Доброго дня.
Здаємо квартиру 2 роки. Орендну плату берем нижчу ніж ринкова. Перший рік все було добре, але зараз квартиранти почали все ломати: поломали фурнітуру пластикового вікна - я оплатив ремонт, потекли крани на кухні і ванній - я оплатив заміну на нові, почались проблеми з бойлером - вимагають ремонту.
Поділіться досвідом хто і за що відповідає при оренді квартири, а то в мене відчуття, що вони користуються, а я оплачую...
нах. тих квартирантів, вони думають що "каралі жизні"
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