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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2388238923902391
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 18:18

  andriy55 написав:Доброго дня.
Здаємо квартиру 2 роки. Орендну плату берем нижчу ніж ринкова. Перший рік все було добре, але зараз квартиранти почали все ломати: поломали фурнітуру пластикового вікна - я оплатив ремонт, потекли крани на кухні і ванній - я оплатив заміну на нові, почались проблеми з бойлером - вимагають ремонту.
Поділіться досвідом хто і за що відповідає при оренді квартири, а то в мене відчуття, що вони користуються, а я оплачую...

всё что ломается по причине износа ремонтируете вы так как вы сдаёте квартиру с работающей сан. и быт.техникой.

но у квартирантов тогда есть соблазн поменять всё что видят на новое (за ваш счёт) и получить квартиру классом выше за те же деньги.

Поэтому ограничивайте ремонты какой-то суммой в месяц (допустим 500 грн). ломается пылесос, холодильник, стиралка, бойлер - не вопрос, пусть ремонтируют сами, а вы им компенсируете стоимость ремонта скидкой по 500 грн из арендной платы.

Ремонтировать за свой счёт там желания вероятно не будет, поэтому им остается либо пользоваться аккуратно, либо смириться с тем что бойлер не греет, либо искать другую хату. Если арендаторы убивают квартиру и наглеют все эти варианты вам на руку.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 18:32

  vitaliiangel написав:
  andriy55 написав:Доброго дня.
Здаємо квартиру 2 роки. Орендну плату берем нижчу ніж ринкова. Перший рік все було добре, але зараз квартиранти почали все ломати: поломали фурнітуру пластикового вікна - я оплатив ремонт, потекли крани на кухні і ванній - я оплатив заміну на нові, почались проблеми з бойлером - вимагають ремонту.
Поділіться досвідом хто і за що відповідає при оренді квартири, а то в мене відчуття, що вони користуються, а я оплачую...

всё что ломается по причине износа ремонтируете вы так как вы сдаёте квартиру с работающей сан. и быт.техникой.

но у квартирантов тогда есть соблазн поменять всё что видят на новое (за ваш счёт) и получить квартиру классом выше за те же деньги.

Поэтому ограничивайте ремонты какой-то суммой в месяц (допустим 500 грн). ломается пылесос, холодильник, стиралка, бойлер - не вопрос, пусть ремонтируют сами, а вы им компенсируете стоимость ремонта скидкой по 500 грн из арендной платы.

Ремонтировать за свой счёт там желания вероятно не будет, поэтому им остается либо пользоваться аккуратно, либо смириться с тем что бойлер не греет, либо искать другую хату. Если арендаторы убивают квартиру и наглеют все эти варианты вам на руку.

Я пилосос взагалі квартирантам перестав надавати - гарний коштує 200 баксів, а квартиранти вбивають його максимум за три роки - ширпотріб коштує 3000 грн, хай самі купляють, в довгостроковій оренді краще так
З приводу ремонту кранів стіралки та бойлера - краще робити самому, бо маю гарних електриків і сантехніків, квартирант може сам визвати такого після якого щось затопить
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 18:39

  cherchiltank написав:пилосос взагалі квартирантам перестав надавати
в пылесосе заинтересован и хозяин тоже. по сантехнике согласен. нельзя им разрешать ремонтировать. тогда хотите не хотите платить вам.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 18:45

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:пилосос взагалі квартирантам перестав надавати
в пылесосе заинтересован и хозяин тоже. по сантехнике согласен. нельзя им разрешать ремонтировать. тогда хотите не хотите платить вам.

Якщо орендар лінива свиня - то він і з пилососом прибиратися не буде, найкращий варіант це прибиральниця - але це в основному бізнес і еліт сегмент оренди, ну і сімейні пари з маленькою дитиною - ті прибирають норм
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 18:51

  andriy55 написав:Доброго дня.
Здаємо квартиру 2 роки. Орендну плату берем нижчу ніж ринкова. Перший рік все було добре, але зараз квартиранти почали все ломати: поломали фурнітуру пластикового вікна - я оплатив ремонт, потекли крани на кухні і ванній - я оплатив заміну на нові, почались проблеми з бойлером - вимагають ремонту.
Поділіться досвідом хто і за що відповідає при оренді квартири, а то в мене відчуття, що вони користуються, а я оплачую...

нах. тих квартирантів, вони думають що "каралі жизні"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 19:14

  cherchiltank написав:
  Hotab написав:cherchiltank ,

Більшість українських чоловіків до 60 не доживає


Мимо.

Я знаю офіційну статистику - там 67 років написали - фігня повна

Статистика не може бути «фігня»))
Вона цифра і не підвладна нашим емоціям).

По квартирантам…
По замовчуванню все ремонтує власник. Крім пошкоджень від неакуратного користування. Віконна фурнітура від забудовника по замовчуванню, чи окремо доплачено (поміняно)?
Бо від забудовника і паршива, і монтаж не якісний.
У мене був досвід, що мені здали з бойлером який сталіна бачив, пралка була з товари з Європи з поміняними дешевими запчастинами з Китаю. Все сипалось і ламалось, а власниця хотіла щоб я купував за власний рахунок на заміну. Не вдалось нам знайти спільну мову, попрощались)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 19:49

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

При нинішніх цінах на техніку треба закладати в ціну оренди її обслуговування, ті ж кондиціонери треба чистити хоч би раз на 3 роки - 1000 грн за кондиціонер, раз в два роки треба обслуговувати бойлер та міняти анод - думаю теж тисячі 3 потягне бо новий бойлер на 100 літрів - 10 тисяч грн, про кондиціонери мовчу, або забити і раз в 5-7 років міняти бойлер - але такі можуть вже не випускатися, а кріплення заново прийдеться свердлити
cherchiltank
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