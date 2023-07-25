|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лип, 2023 18:18
andriy55 написав:
Доброго дня.
Здаємо квартиру 2 роки. Орендну плату берем нижчу ніж ринкова. Перший рік все було добре, але зараз квартиранти почали все ломати: поломали фурнітуру пластикового вікна - я оплатив ремонт, потекли крани на кухні і ванній - я оплатив заміну на нові, почались проблеми з бойлером - вимагають ремонту.
Поділіться досвідом хто і за що відповідає при оренді квартири, а то в мене відчуття, що вони користуються, а я оплачую...
всё что ломается по причине износа ремонтируете вы так как вы сдаёте квартиру с работающей сан. и быт.техникой.
но у квартирантов тогда есть соблазн поменять всё что видят на новое (за ваш счёт) и получить квартиру классом выше за те же деньги.
Поэтому ограничивайте ремонты какой-то суммой в месяц (допустим 500 грн). ломается пылесос, холодильник, стиралка, бойлер - не вопрос, пусть ремонтируют сами, а вы им компенсируете стоимость ремонта скидкой по 500 грн из арендной платы.
Ремонтировать за свой счёт там желания вероятно не будет, поэтому им остается либо пользоваться аккуратно, либо смириться с тем что бойлер не греет, либо искать другую хату. Если арендаторы убивают квартиру и наглеют все эти варианты вам на руку.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18480
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2173 раз.
- Подякували: 3118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лип, 2023 18:32
vitaliiangel написав: andriy55 написав:
Доброго дня.
Здаємо квартиру 2 роки. Орендну плату берем нижчу ніж ринкова. Перший рік все було добре, але зараз квартиранти почали все ломати: поломали фурнітуру пластикового вікна - я оплатив ремонт, потекли крани на кухні і ванній - я оплатив заміну на нові, почались проблеми з бойлером - вимагають ремонту.
Поділіться досвідом хто і за що відповідає при оренді квартири, а то в мене відчуття, що вони користуються, а я оплачую...
всё что ломается по причине износа ремонтируете вы так как вы сдаёте квартиру с работающей сан. и быт.техникой.
но у квартирантов тогда есть соблазн поменять всё что видят на новое (за ваш счёт) и получить квартиру классом выше за те же деньги.
Поэтому ограничивайте ремонты какой-то суммой в месяц (допустим 500 грн). ломается пылесос, холодильник, стиралка, бойлер - не вопрос, пусть ремонтируют сами, а вы им компенсируете стоимость ремонта скидкой по 500 грн из арендной платы.
Ремонтировать за свой счёт там желания вероятно не будет, поэтому им остается либо пользоваться аккуратно, либо смириться с тем что бойлер не греет, либо искать другую хату. Если арендаторы убивают квартиру и наглеют все эти варианты вам на руку.
Я пилосос взагалі квартирантам перестав надавати - гарний коштує 200 баксів, а квартиранти вбивають його максимум за три роки - ширпотріб коштує 3000 грн, хай самі купляють, в довгостроковій оренді краще так
З приводу ремонту кранів стіралки та бойлера - краще робити самому, бо маю гарних електриків і сантехніків, квартирант може сам визвати такого після якого щось затопить
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 538
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лип, 2023 18:39
cherchiltank написав:
пилосос взагалі квартирантам перестав надавати
в пылесосе заинтересован и хозяин тоже. по сантехнике согласен. нельзя им разрешать ремонтировать. тогда хотите не хотите платить вам.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18480
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2173 раз.
- Подякували: 3118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лип, 2023 18:45
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
пилосос взагалі квартирантам перестав надавати
в пылесосе заинтересован и хозяин тоже. по сантехнике согласен. нельзя им разрешать ремонтировать. тогда хотите не хотите платить вам.
Якщо орендар лінива свиня - то він і з пилососом прибиратися не буде, найкращий варіант це прибиральниця - але це в основному бізнес і еліт сегмент оренди, ну і сімейні пари з маленькою дитиною - ті прибирають норм
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 538
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лип, 2023 18:51
andriy55 написав:
Доброго дня.
Здаємо квартиру 2 роки. Орендну плату берем нижчу ніж ринкова. Перший рік все було добре, але зараз квартиранти почали все ломати: поломали фурнітуру пластикового вікна - я оплатив ремонт, потекли крани на кухні і ванній - я оплатив заміну на нові, почались проблеми з бойлером - вимагають ремонту.
Поділіться досвідом хто і за що відповідає при оренді квартири, а то в мене відчуття, що вони користуються, а я оплачую...
нах. тих квартирантів, вони думають що "каралі жизні"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 32006
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1523 раз.
- Подякували: 2676 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Вів 25 лип, 2023 19:14
cherchiltank написав: Hotab написав:cherchiltank
,
Більшість українських чоловіків до 60 не доживає
Мимо.
Я знаю офіційну статистику - там 67 років написали - фігня повна
Статистика не може бути «фігня»))
Вона цифра і не підвладна нашим емоціям).
По квартирантам…
По замовчуванню все ремонтує власник. Крім пошкоджень від неакуратного користування. Віконна фурнітура від забудовника по замовчуванню, чи окремо доплачено (поміняно)?
Бо від забудовника і паршива, і монтаж не якісний.
У мене був досвід, що мені здали з бойлером який сталіна бачив, пралка була з товари з Європи з поміняними дешевими запчастинами з Китаю. Все сипалось і ламалось, а власниця хотіла щоб я купував за власний рахунок на заміну. Не вдалось нам знайти спільну мову, попрощались)
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9522
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 594 раз.
- Подякували: 2028 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 25 лип, 2023 19:49
При нинішніх цінах на техніку треба закладати в ціну оренди її обслуговування, ті ж кондиціонери треба чистити хоч би раз на 3 роки - 1000 грн за кондиціонер, раз в два роки треба обслуговувати бойлер та міняти анод - думаю теж тисячі 3 потягне бо новий бойлер на 100 літрів - 10 тисяч грн, про кондиціонери мовчу, або забити і раз в 5-7 років міняти бойлер - але такі можуть вже не випускатися, а кріплення заново прийдеться свердлити
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 538
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лип, 2023 20:44
cherchiltank написав:
думаю теж тисячі 3 потягн
сухой тэн 250-300 грн (их там два). анод 150-200. работы на 15-30 минут открутить крышку и зажимы. Есть модели с мокрым тэном, для замены откручивается фланец (то есть надо воду сливать). Такое г-но лучше не покупать. А они как раз дешевле.
На сдачу с 3 тыс можно в ресторан двух девиц сводить, и обмыть там ремонт бойлера.
В ванную надо ставить проточный нагреватель (с отдельным проводом и автоматом), а на кухню маленький бойлер на 10л (под мойку). Там он 20 лет проработает, поскольку объем работы небольшой. Проточный нагреватель, в случае поломки, меняется за 15 минут при помощи отвертки (если он настенный) и голыми руками, если встроен в смеситесь. Главное без вызова мастера
. стоит дешевле бойлера в 2-3раза и обслуживать не нужно. Бойлер тоже можно без мастера заменить, мы вдвоём с приятелем его еле подняли. Оно того не стоит за 800 грн.
У меня в коммерции везде проточники. Это если на квартиру есть хотя бы 6-8квт.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Вів 25 лип, 2023 21:00, всього редагувалось 3 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18480
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2173 раз.
- Подякували: 3118 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лип, 2023 20:55
cherchiltank написав:
При нинішніх цінах на техніку треба закладати в ціну оренди її обслуговування, ті ж кондиціонери треба чистити хоч би раз на 3 роки - 1000 грн за кондиціонер, раз в два роки треба обслуговувати бойлер та міняти анод - думаю теж тисячі 3 потягне бо новий бойлер на 100 літрів - 10 тисяч грн, про кондиціонери мовчу, або забити і раз в 5-7 років міняти бойлер - але такі можуть вже не випускатися, а кріплення заново прийдеться свердлити
Поставив собі 2 бойлера Атлантик з мокрим анодом, після 10 років в одному почала слабо вода текти. Розібрав, вигріб з нього 4 кг піску. Анод поміняти не зміг оскільки відгнило кріплення під нього. Зібрав, вже юзаю рік. В другому, ще більш менш вода проходить. Тобто без обслуговування працює вже майже 12 років. 😎
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2109
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 лип, 2023 21:27
vitaliiangel проточный в квартиру - у меня сомнения. Даже если ты его на 5 кВт поставишь, это либо поток будет слабый, или при сильном потоке дельта температур (подогрева) будет недостаточной для зимы. Когда на входе +10 градусов, а на выходе хотелось бы хотя бы +45…
Как-то считал- прикидывал, не потянет проточный на 5квт. Вот 8 кВт - уже да. Но тогда что останется для остальных потребителей квартиры? Если напрмер в квартире стандартные в наше время 10-11?квт (водный автомат на 50А)?
По обслуживанию - согласен. Там анод до 200 грн и работы на час с затратами времени муху на форуме поразминать.
Востаннє редагувалось Hotab
в Вів 25 лип, 2023 21:37, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9522
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 594 раз.
- Подякували: 2028 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|110861
|27573656
|
|
|7490
|6654815
|
Вів 25 лип, 2023 10:58
akurt
|
|9786
|6117050
|
Сер 12 лип, 2023 19:19
Bolt
|