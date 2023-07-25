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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 лип, 2023 21:34
Bolt написав: cherchiltank написав:
При нинішніх цінах на техніку треба закладати в ціну оренди її обслуговування, ті ж кондиціонери треба чистити хоч би раз на 3 роки - 1000 грн за кондиціонер, раз в два роки треба обслуговувати бойлер та міняти анод - думаю теж тисячі 3 потягне бо новий бойлер на 100 літрів - 10 тисяч грн, про кондиціонери мовчу, або забити і раз в 5-7 років міняти бойлер - але такі можуть вже не випускатися, а кріплення заново прийдеться свердлити
Поставив собі 2 бойлера Атлантик з мокрим анодом, після 10 років в одному почала слабо вода текти. Розібрав, вигріб з нього 4 кг піску. Анод поміняти не зміг оскільки відгнило кріплення під нього. Зібрав, вже юзаю рік. В другому, ще більш менш вода проходить. Тобто без обслуговування працює вже майже 12 років. 😎
Тоді Атлантики були чи єгипетські чи французькі - в мене такий теж більше 10 років працює, зараз наші збирають - подивимося на скільки вистачить
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cherchiltank
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Додано: Вів 25 лип, 2023 21:40
Hotab написав:vitaliiangel
проточный в квартиру - у меня сомнения. Даже если ты его на 5 кВт поставишь, это либо поток будет слабый, или при сильном потоке дельта температур (подогрева) будет недостаточной для зимы.
Так, повна шляпа ті проточники, як мінімум від 6-7кВт треба, і під них окрему проводку і свій автомат обов'язково, все це коштує стільки що бойлер дешевше. Якщо ігнорувати - згодом вигорить навіть хороша проводка, був такий досвід.
І навіть тих кіловат вистачить максимум на слабенький душ, про швидко набрати ванну - забудьте, взимку вона точно швидше остигне ніж набереться.
А, ще якось бив випадок, що проточник зламався так що фазу давав на воду. Електричний стілець занедорого, дуже пощастило що ніхто не постраждав.
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zerocool
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Додано: Вів 25 лип, 2023 21:42
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
думаю теж тисячі 3 потягн
сухой тэн 250-300 грн (их там два). анод 150-200. работы на 15-30 минут открутить крышку и зажимы. Есть модели с мокрым тэном, для замены откручивается фланец (то есть надо воду сливать). Такое г-но лучше не покупать. А они как раз дешевле.
На сдачу с 3 тыс можно в ресторан двух девиц сводить, и обмыть там ремонт бойлера.
В ванную надо ставить проточный нагреватель (с отдельным проводом и автоматом), а на кухню маленький бойлер на 10л (под мойку). Там он 20 лет проработает, поскольку объем работы небольшой. Проточный нагреватель, в случае поломки, меняется за 15 минут при помощи отвертки (если он настенный) и голыми руками, если встроен в смеситесь. Главное без вызова мастера
. стоит дешевле бойлера в 2-3раза и обслуживать не нужно. Бойлер тоже можно без мастера заменить, мы вдвоём с приятелем его еле подняли. Оно того не стоит за 800 грн.
У меня в коммерции везде проточники. Это если на квартиру есть хотя бы 6-8квт.
Ну може для комерції норм паде для квартири - хіба на кухню, бо нормальні проточники для душа це трьофазники кіловат на 15
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Додано: Вів 25 лип, 2023 21:42
zerocool , ну то УЗО треба обовʼязково) , навіть на накопичувальний)
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Hotab
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