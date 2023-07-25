Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:При нинішніх цінах на техніку треба закладати в ціну оренди її обслуговування, ті ж кондиціонери треба чистити хоч би раз на 3 роки - 1000 грн за кондиціонер, раз в два роки треба обслуговувати бойлер та міняти анод - думаю теж тисячі 3 потягне бо новий бойлер на 100 літрів - 10 тисяч грн, про кондиціонери мовчу, або забити і раз в 5-7 років міняти бойлер - але такі можуть вже не випускатися, а кріплення заново прийдеться свердлити
Поставив собі 2 бойлера Атлантик з мокрим анодом, після 10 років в одному почала слабо вода текти. Розібрав, вигріб з нього 4 кг піску. Анод поміняти не зміг оскільки відгнило кріплення під нього. Зібрав, вже юзаю рік. В другому, ще більш менш вода проходить. Тобто без обслуговування працює вже майже 12 років. 😎
Тоді Атлантики були чи єгипетські чи французькі - в мене такий теж більше 10 років працює, зараз наші збирають - подивимося на скільки вистачить
Hotab написав:vitaliiangel проточный в квартиру - у меня сомнения. Даже если ты его на 5 кВт поставишь, это либо поток будет слабый, или при сильном потоке дельта температур (подогрева) будет недостаточной для зимы.
Так, повна шляпа ті проточники, як мінімум від 6-7кВт треба, і під них окрему проводку і свій автомат обов'язково, все це коштує стільки що бойлер дешевше. Якщо ігнорувати - згодом вигорить навіть хороша проводка, був такий досвід. І навіть тих кіловат вистачить максимум на слабенький душ, про швидко набрати ванну - забудьте, взимку вона точно швидше остигне ніж набереться.
А, ще якось бив випадок, що проточник зламався так що фазу давав на воду. Електричний стілець занедорого, дуже пощастило що ніхто не постраждав.
сухой тэн 250-300 грн (их там два). анод 150-200. работы на 15-30 минут открутить крышку и зажимы. Есть модели с мокрым тэном, для замены откручивается фланец (то есть надо воду сливать). Такое г-но лучше не покупать. А они как раз дешевле.
На сдачу с 3 тыс можно в ресторан двух девиц сводить, и обмыть там ремонт бойлера.
В ванную надо ставить проточный нагреватель (с отдельным проводом и автоматом), а на кухню маленький бойлер на 10л (под мойку). Там он 20 лет проработает, поскольку объем работы небольшой. Проточный нагреватель, в случае поломки, меняется за 15 минут при помощи отвертки (если он настенный) и голыми руками, если встроен в смеситесь. Главное без вызова мастера. стоит дешевле бойлера в 2-3раза и обслуживать не нужно. Бойлер тоже можно без мастера заменить, мы вдвоём с приятелем его еле подняли. Оно того не стоит за 800 грн.
У меня в коммерции везде проточники. Это если на квартиру есть хотя бы 6-8квт.
Ну може для комерції норм паде для квартири - хіба на кухню, бо нормальні проточники для душа це трьофазники кіловат на 15
cherchiltank написав:При нинішніх цінах на техніку треба закладати в ціну оренди її обслуговування, ті ж кондиціонери треба чистити хоч би раз на 3 роки - 1000 грн за кондиціонер, раз в два роки треба обслуговувати бойлер та міняти анод - думаю теж тисячі 3 потягне бо новий бойлер на 100 літрів - 10 тисяч грн, про кондиціонери мовчу, або забити і раз в 5-7 років міняти бойлер - але такі можуть вже не випускатися, а кріплення заново прийдеться свердлити
Поставив собі 2 бойлера Атлантик з мокрим анодом, після 10 років в одному почала слабо вода текти. Розібрав, вигріб з нього 4 кг піску. Анод поміняти не зміг оскільки відгнило кріплення під нього. Зібрав, вже юзаю рік. В другому, ще більш менш вода проходить. Тобто без обслуговування працює вже майже 12 років. 😎
Тоді Атлантики були чи єгипетські чи французькі - в мене такий теж більше 10 років працює, зараз наші збирають - подивимося на скільки вистачить
Квартиранту роки 3 назад український вчепив, але він тільки декілька тижнів в рік працює, коли профілактика ГВП.
Hotab написав:проточный в квартиру - у меня сомнения. Даже если ты его на 5 кВт поставишь, это либо поток будет слабый, или при сильном потоке дельта температур (подогрева) будет недостаточной для зимы. Когда на входе +10 градусов, а на выходе хотелось бы хотя бы +45…
Hotab написав:vitaliiangel проточный в квартиру - у меня сомнения. Даже если ты его на 5 кВт поставишь, это либо поток будет слабый, или при сильном потоке дельта температур (подогрева) будет недостаточной для зимы.
Так, повна шляпа ті проточники, як мінімум від 6-7кВт треба, і під них окрему проводку і свій автомат обов'язково, все це коштує стільки що бойлер дешевше. Якщо ігнорувати - згодом вигорить навіть хороша проводка, був такий досвід. І навіть тих кіловат вистачить максимум на слабенький душ, про швидко набрати ванну - забудьте, взимку вона точно швидше остигне ніж набереться.
А, ще якось бив випадок, що проточник зламався так що фазу давав на воду. Електричний стілець занедорого, дуже пощастило що ніхто не постраждав.
Так, проточний обігрівач - це найгірший вибір. Для людей, які не вміють думати і рахувати. З найменшими можливостями і малим ресурсом роботи. І найнебезпечніший!
Проте для обліківки Вітальєна та інших "інтелектуалів"- рекомендую! При бажанні, його можна використовувати як тайник для збереження віртуальних 200000 доларів)))) П.С. Вітальєна, а ти вживу бачив проточні обігрівачі? Користувався ними? Чи лише в Ютубі?((((