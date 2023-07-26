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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2390239123922393>
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:34

  Bolt написав:
  cherchiltank написав:При нинішніх цінах на техніку треба закладати в ціну оренди її обслуговування, ті ж кондиціонери треба чистити хоч би раз на 3 роки - 1000 грн за кондиціонер, раз в два роки треба обслуговувати бойлер та міняти анод - думаю теж тисячі 3 потягне бо новий бойлер на 100 літрів - 10 тисяч грн, про кондиціонери мовчу, або забити і раз в 5-7 років міняти бойлер - але такі можуть вже не випускатися, а кріплення заново прийдеться свердлити

Поставив собі 2 бойлера Атлантик з мокрим анодом, після 10 років в одному почала слабо вода текти. Розібрав, вигріб з нього 4 кг піску. Анод поміняти не зміг оскільки відгнило кріплення під нього. Зібрав, вже юзаю рік. В другому, ще більш менш вода проходить. Тобто без обслуговування працює вже майже 12 років. 😎

Тоді Атлантики були чи єгипетські чи французькі - в мене такий теж більше 10 років працює, зараз наші збирають - подивимося на скільки вистачить
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:40

  Hotab написав:vitaliiangel проточный в квартиру - у меня сомнения. Даже если ты его на 5 кВт поставишь, это либо поток будет слабый, или при сильном потоке дельта температур (подогрева) будет недостаточной для зимы.

Так, повна шляпа ті проточники, як мінімум від 6-7кВт треба, і під них окрему проводку і свій автомат обов'язково, все це коштує стільки що бойлер дешевше. Якщо ігнорувати - згодом вигорить навіть хороша проводка, був такий досвід.
І навіть тих кіловат вистачить максимум на слабенький душ, про швидко набрати ванну - забудьте, взимку вона точно швидше остигне ніж набереться.

А, ще якось бив випадок, що проточник зламався так що фазу давав на воду. Електричний стілець занедорого, дуже пощастило що ніхто не постраждав.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:42

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:думаю теж тисячі 3 потягн
сухой тэн 250-300 грн (их там два). анод 150-200. работы на 15-30 минут открутить крышку и зажимы. Есть модели с мокрым тэном, для замены откручивается фланец (то есть надо воду сливать). Такое г-но лучше не покупать. А они как раз дешевле.

На сдачу с 3 тыс можно в ресторан двух девиц сводить, и обмыть там ремонт бойлера.

В ванную надо ставить проточный нагреватель (с отдельным проводом и автоматом), а на кухню маленький бойлер на 10л (под мойку). Там он 20 лет проработает, поскольку объем работы небольшой. Проточный нагреватель, в случае поломки, меняется за 15 минут при помощи отвертки (если он настенный) и голыми руками, если встроен в смеситесь. Главное без вызова мастера. стоит дешевле бойлера в 2-3раза и обслуживать не нужно. Бойлер тоже можно без мастера заменить, мы вдвоём с приятелем его еле подняли. Оно того не стоит за 800 грн.

У меня в коммерции везде проточники. Это если на квартиру есть хотя бы 6-8квт.

Ну може для комерції норм паде для квартири - хіба на кухню, бо нормальні проточники для душа це трьофазники кіловат на 15
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 21:42

zerocool , ну то УЗО треба обовʼязково) , навіть на накопичувальний)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:55

  cherchiltank написав:
  Bolt написав:
  cherchiltank написав:При нинішніх цінах на техніку треба закладати в ціну оренди її обслуговування, ті ж кондиціонери треба чистити хоч би раз на 3 роки - 1000 грн за кондиціонер, раз в два роки треба обслуговувати бойлер та міняти анод - думаю теж тисячі 3 потягне бо новий бойлер на 100 літрів - 10 тисяч грн, про кондиціонери мовчу, або забити і раз в 5-7 років міняти бойлер - але такі можуть вже не випускатися, а кріплення заново прийдеться свердлити

Поставив собі 2 бойлера Атлантик з мокрим анодом, після 10 років в одному почала слабо вода текти. Розібрав, вигріб з нього 4 кг піску. Анод поміняти не зміг оскільки відгнило кріплення під нього. Зібрав, вже юзаю рік. В другому, ще більш менш вода проходить. Тобто без обслуговування працює вже майже 12 років. 😎

Тоді Атлантики були чи єгипетські чи французькі - в мене такий теж більше 10 років працює, зараз наші збирають - подивимося на скільки вистачить

Квартиранту роки 3 назад український вчепив, але він тільки декілька тижнів в рік працює, коли профілактика ГВП.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 04:48

  Hotab написав:проточный в квартиру - у меня сомнения. Даже если ты его на 5 кВт поставишь, это либо поток будет слабый, или при сильном потоке дельта температур (подогрева) будет недостаточной для зимы. Когда на входе +10 градусов, а на выходе хотелось бы хотя бы +45…

то советские наверное. советский чайник тоже полчаса закипает.
https://youtu.be/WoV4x7ozrsA?t=639
https://youtu.be/KtwXyJMBo0Q?t=193

под слабый напор есть спец.лейка https://youtu.be/ug0TdLDDYtM?t=246

вода 50+ будет всегда что для душа даже много там 40 с головой
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 26 лип, 2023 10:28, всього редагувалось 4 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 06:27

  zerocool написав:
  Hotab написав:vitaliiangel проточный в квартиру - у меня сомнения. Даже если ты его на 5 кВт поставишь, это либо поток будет слабый, или при сильном потоке дельта температур (подогрева) будет недостаточной для зимы.

Так, повна шляпа ті проточники, як мінімум від 6-7кВт треба, і під них окрему проводку і свій автомат обов'язково, все це коштує стільки що бойлер дешевше. Якщо ігнорувати - згодом вигорить навіть хороша проводка, був такий досвід.
І навіть тих кіловат вистачить максимум на слабенький душ, про швидко набрати ванну - забудьте, взимку вона точно швидше остигне ніж набереться.

А, ще якось бив випадок, що проточник зламався так що фазу давав на воду. Електричний стілець занедорого, дуже пощастило що ніхто не постраждав.

Так, проточний обігрівач - це найгірший вибір. Для людей, які не вміють думати і рахувати. З найменшими можливостями і малим ресурсом роботи. І найнебезпечніший!

Проте для обліківки Вітальєна та інших "інтелектуалів"- рекомендую! При бажанні, його можна використовувати як тайник для збереження віртуальних 200000 доларів))))
П.С. Вітальєна, а ти вживу бачив проточні обігрівачі? Користувався ними? Чи лише в Ютубі?((((
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 15:22

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

киев закупил 113 квартир для переселенцев
230млн грн за 6000 кв.м. (т.е. 38333 грн за метр)
уже начали вручать ключи

будет очень большой дефицит нового жилья
Нумізматика УКРАЇНА
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 15:30

  Нумізматика УКРАЇНА написав:киев закупил 113 квартир для переселенцев
230млн грн за 6000 кв.м. (т.е. 38333 грн за метр)
уже начали вручать ключи

будет очень большой дефицит нового жилья

Не буде, не переживайте. :oops:
Житла вистачить.
Ніхто не живе в підвалах і на горищах, і не буде жити, як в 1950....1960-ті роки, до хрущовської забудови.

Тим більше, необов,язково жити в новому житлі - "вторинки" більш ніж досить. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 15:34

  Frant написав:
  Нумізматика УКРАЇНА написав:киев закупил 113 квартир для переселенцев
230млн грн за 6000 кв.м. (т.е. 38333 грн за метр)
уже начали вручать ключи

будет очень большой дефицит нового жилья

Не буде, не переживайте. :oops:
Житла вистачить.
Ніхто не живе в підвалах і на горищах, і не буде жити, як в 1950....1960-ті роки, до хрущовської забудови.

Тим більше, необов,язково жити в новому житлі - "вторинки" більш ніж досить. :mrgreen:

колись підвали і горища, зараз трендові цоколі і мансарди
flyman
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