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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2390239123922393
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 15:47

  flyman написав:
  Нумізматика УКРАЇНА написав:киев закупил 113 квартир для переселенцев
230млн грн за 6000 кв.м. (т.е. 38333 грн за метр)
уже начали вручать ключи

будет очень большой дефицит нового жилья

династію куди розселять?

А вже є заключення і пообіцяли розселити?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 15:56

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:проточный в квартиру - у меня сомнения. Даже если ты его на 5 кВт поставишь, это либо поток будет слабый, или при сильном потоке дельта температур (подогрева) будет недостаточной для зимы. Когда на входе +10 градусов, а на выходе хотелось бы хотя бы +45…

то советские наверное. советский чайник тоже полчаса закипает.
https://youtu.be/WoV4x7ozrsA?t=639
https://youtu.be/KtwXyJMBo0Q?t=193

под слабый напор есть спец.лейка https://youtu.be/ug0TdLDDYtM?t=246

вода 50+ будет всегда что для душа даже много там 40 с головой


Хвизику не обмануть.
1. В обзорах на тех видео надо бы стартовую Т воды. То есть проточник способен лишь подогреть на какую-то «дельту». Если на входе 30 град, то получить 40 таки попроще, чем если на входе стандартные зимние +10С
2. Того напора (ежесекундного расхода воды) что на видео, для душа мало. На грудь писяет , спина мерзнет) , комфортный напор для душа - это 8-10л/минуту, или 0.15л/секунду.
3. Хоть советский, хоть китайский, лишь бы честные киловатты мощности были.

Чтобы за секунду нагреть 0.15 литров воды с 10 градусов до 40 (или с 20 до 50, это не важно) , потребная мощность нагревателя 15кВт.

Зображення


Если мощность будет 5 кВт, то либо нагреем не на дельту в 30 градусов, а только на 10, либо расход воды будет не 9 литров в минуту, а только 3.
Hotab
 
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  #<1 ... 2390239123922393
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