А вже є заключення і пообіцяли розселити?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 лип, 2023 15:47
Додано: Сер 26 лип, 2023 15:56
Хвизику не обмануть.
1. В обзорах на тех видео надо бы стартовую Т воды. То есть проточник способен лишь подогреть на какую-то «дельту». Если на входе 30 град, то получить 40 таки попроще, чем если на входе стандартные зимние +10С
2. Того напора (ежесекундного расхода воды) что на видео, для душа мало. На грудь писяет , спина мерзнет) , комфортный напор для душа - это 8-10л/минуту, или 0.15л/секунду.
3. Хоть советский, хоть китайский, лишь бы честные киловатты мощности были.
Чтобы за секунду нагреть 0.15 литров воды с 10 градусов до 40 (или с 20 до 50, это не важно) , потребная мощность нагревателя 15кВт.
Если мощность будет 5 кВт, то либо нагреем не на дельту в 30 градусов, а только на 10, либо расход воды будет не 9 литров в минуту, а только 3.
|