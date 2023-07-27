Додано: Сер 26 лип, 2023 15:56

vitaliiangel написав: Hotab написав: проточный в квартиру - у меня сомнения. Даже если ты его на 5 кВт поставишь, это либо поток будет слабый, или при сильном потоке дельта температур (подогрева) будет недостаточной для зимы. Когда на входе +10 градусов, а на выходе хотелось бы хотя бы +45… проточный в квартиру - у меня сомнения. Даже если ты его на 5 кВт поставишь, это либо поток будет слабый, или при сильном потоке дельта температур (подогрева) будет недостаточной для зимы. Когда на входе +10 градусов, а на выходе хотелось бы хотя бы +45…

то советские наверное. советский чайник тоже полчаса закипает.

https://youtu.be/WoV4x7ozrsA?t=639

https://youtu.be/KtwXyJMBo0Q?t=193



под слабый напор есть спец.лейка https://youtu.be/ug0TdLDDYtM?t=246



вода 50+ будет всегда что для душа даже много там 40 с головой то советские наверное. советский чайник тоже полчаса закипает.под слабый напор есть спец.лейкавода 50+ будет всегда что для душа даже много там 40 с головой

Хвизику не обмануть.1. В обзорах на тех видео надо бы стартовую Т воды. То есть проточник способен лишь подогреть на какую-то «дельту». Если на входе 30 град, то получить 40 таки попроще, чем если на входе стандартные зимние +10С2. Того напора (ежесекундного расхода воды) что на видео, для душа мало. На грудь писяет , спина мерзнет) , комфортный напор для душа - это 8-10л/минуту, или 0.15л/секунду.3. Хоть советский, хоть китайский, лишь бы честные киловатты мощности были.Чтобы за секунду нагреть 0.15 литров воды с 10 градусов до 40 (или с 20 до 50, это не важно) , потребная мощность нагревателя 15кВт.Если мощность будет 5 кВт, то либо нагреем не на дельту в 30 градусов, а только на 10, либо расход воды будет не 9 литров в минуту, а только 3.