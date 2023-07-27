Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Hotab написав:проточный в квартиру - у меня сомнения. Даже если ты его на 5 кВт поставишь, это либо поток будет слабый, или при сильном потоке дельта температур (подогрева) будет недостаточной для зимы. Когда на входе +10 градусов, а на выходе хотелось бы хотя бы +45…
вода 50+ будет всегда что для душа даже много там 40 с головой
Хвизику не обмануть. 1. В обзорах на тех видео надо бы стартовую Т воды. То есть проточник способен лишь подогреть на какую-то «дельту». Если на входе 30 град, то получить 40 таки попроще, чем если на входе стандартные зимние +10С 2. Того напора (ежесекундного расхода воды) что на видео, для душа мало. На грудь писяет , спина мерзнет) , комфортный напор для душа - это 8-10л/минуту, или 0.15л/секунду. 3. Хоть советский, хоть китайский, лишь бы честные киловатты мощности были.
Чтобы за секунду нагреть 0.15 литров воды с 10 градусов до 40 (или с 20 до 50, это не важно) , потребная мощность нагревателя 15кВт.
Если мощность будет 5 кВт, то либо нагреем не на дельту в 30 градусов, а только на 10, либо расход воды будет не 9 литров в минуту, а только 3.
Нумізматика УКРАЇНА написав:киев закупил 113 квартир для переселенцев 230млн грн за 6000 кв.м. (т.е. 38333 грн за метр) уже начали вручать ключи
будет очень большой дефицит нового жилья
Не буде, не переживайте. Житла вистачить. Ніхто не живе в підвалах і на горищах, і не буде жити, як в 1950....1960-ті роки, до хрущовської забудови.
Тим більше, необов,язково жити в новому житлі - "вторинки" більш ніж досить.
Никто вторичку под переселенцев закупать не будет централизованно, во первых прозрачна покупка(продавец не будет завышать цену метра продажи и с тысячью разных и не очень часто адекватных людей очень трудно договориться), во вторых часто вторичка в очень печальном состоянии(Хьюм уже писал за Оболонь) и проще дать сумму на семью/доки на квартиру и епитесь с тем лямом/двумя как хотите, чем искать каждой отдельной семье на вторичке сходный докам и нормам метраж в том месте где они согласятся жить, а Печёрск и Подол не резиновые даже по хрущам, тем более что там в каждом доме нет даже десятка вариантов без замолотов двинутых продаванов(и торпед рыл само собой)
Нумізматика УКРАЇНА написав:киев закупил 113 квартир для переселенцев 230млн грн за 6000 кв.м. (т.е. 38333 грн за метр) уже начали вручать ключи
будет очень большой дефицит нового жилья
Не буде, не переживайте. Житла вистачить. Ніхто не живе в підвалах і на горищах, і не буде жити, як в 1950....1960-ті роки, до хрущовської забудови.
Тим більше, необов,язково жити в новому житлі - "вторинки" більш ніж досить.
Никто вторичку под переселенцев закупать не будет централизованно, во первых прозрачна покупка(продавец не будет завышать цену метра продажи и с тысячью разных и не очень часто адекватных людей очень трудно договориться), во вторых часто вторичка в очень печальном состоянии(Хьюм уже писал за Оболонь) и проще дать сумму на семью/доки на квартиру и епитесь с тем лямом/двумя как хотите, чем искать каждой отдельной семье на вторичке сходный докам и нормам метраж в том месте где они согласятся жить, а Печёрск и Подол не резиновые даже по хрущам, тем более что там в каждом доме нет даже десятка вариантов без замолотов двинутых продаванов(и торпед рыл само собой)
речь идет о покупке квартир под ВРЕМЕННОЕ проживание ВПО
Прохожий Временно они жить то будут в квартирах с ремонтом и техникой же наверно, и не в цоколях и карцерах Флая? Сколько % квартир на рынке вторички сейчас продаётся в состоянии под "капремонт"? И кто для временных целей с горизонтом лет 10 будет их переселенцам "капиталить"? Не забываем и про небольшой % откатов и пилки. А с ремонтом вторичку часто ценят на уровне прелестей Эйра ну или Славутича ВЕЕЕ, там 40кгрн за метр и при курсе 25 в 16м году не пахло.
Hotab написав:проточный в квартиру - у меня сомнения. Даже если ты его на 5 кВт поставишь, это либо поток будет слабый, или при сильном потоке дельта температур (подогрева) будет недостаточной для зимы. Когда на входе +10 градусов, а на выходе хотелось бы хотя бы +45…
вода 50+ будет всегда что для душа даже много там 40 с головой
Хвизику не обмануть. 1. В обзорах на тех видео надо бы стартовую Т воды. То есть проточник способен лишь подогреть на какую-то «дельту». Если на входе 30 град, то получить 40 таки попроще, чем если на входе стандартные зимние +10С 2. Того напора (ежесекундного расхода воды) что на видео, для душа мало. На грудь писяет , спина мерзнет) , комфортный напор для душа - это 8-10л/минуту, или 0.15л/секунду. 3. Хоть советский, хоть китайский, лишь бы честные киловатты мощности были.
Чтобы за секунду нагреть 0.15 литров воды с 10 градусов до 40 (или с 20 до 50, это не важно) , потребная мощность нагревателя 15кВт.
Если мощность будет 5 кВт, то либо нагреем не на дельту в 30 градусов, а только на 10, либо расход воды будет не 9 литров в минуту, а только 3.
Я рекомендую Вітальєну користуватись лише проточним обігрівачем. Жодних бойлерів, УЗО, виділених електроліній))) Упороті особи повинні на власному досвіді зрозуміти, що добре, що погано.