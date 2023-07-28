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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2390239123922393
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 15:47

  flyman написав:
  Нумізматика УКРАЇНА написав:киев закупил 113 квартир для переселенцев
230млн грн за 6000 кв.м. (т.е. 38333 грн за метр)
уже начали вручать ключи

будет очень большой дефицит нового жилья

династію куди розселять?

А вже є заключення і пообіцяли розселити?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 15:56

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:проточный в квартиру - у меня сомнения. Даже если ты его на 5 кВт поставишь, это либо поток будет слабый, или при сильном потоке дельта температур (подогрева) будет недостаточной для зимы. Когда на входе +10 градусов, а на выходе хотелось бы хотя бы +45…

то советские наверное. советский чайник тоже полчаса закипает.
https://youtu.be/WoV4x7ozrsA?t=639
https://youtu.be/KtwXyJMBo0Q?t=193

под слабый напор есть спец.лейка https://youtu.be/ug0TdLDDYtM?t=246

вода 50+ будет всегда что для душа даже много там 40 с головой


Хвизику не обмануть.
1. В обзорах на тех видео надо бы стартовую Т воды. То есть проточник способен лишь подогреть на какую-то «дельту». Если на входе 30 град, то получить 40 таки попроще, чем если на входе стандартные зимние +10С
2. Того напора (ежесекундного расхода воды) что на видео, для душа мало. На грудь писяет , спина мерзнет) , комфортный напор для душа - это 8-10л/минуту, или 0.15л/секунду.
3. Хоть советский, хоть китайский, лишь бы честные киловатты мощности были.

Чтобы за секунду нагреть 0.15 литров воды с 10 градусов до 40 (или с 20 до 50, это не важно) , потребная мощность нагревателя 15кВт.

Зображення


Если мощность будет 5 кВт, то либо нагреем не на дельту в 30 градусов, а только на 10, либо расход воды будет не 9 литров в минуту, а только 3.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 17:55

Hotab
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проточник в квартиру развод для лохов
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 19:25

  Frant написав:
  Нумізматика УКРАЇНА написав:киев закупил 113 квартир для переселенцев
230млн грн за 6000 кв.м. (т.е. 38333 грн за метр)
уже начали вручать ключи

будет очень большой дефицит нового жилья

Не буде, не переживайте. :oops:
Житла вистачить.
Ніхто не живе в підвалах і на горищах, і не буде жити, як в 1950....1960-ті роки, до хрущовської забудови.

Тим більше, необов,язково жити в новому житлі - "вторинки" більш ніж досить. :mrgreen:

Никто вторичку под переселенцев закупать не будет централизованно, во первых прозрачна покупка(продавец не будет завышать цену метра продажи и с тысячью разных и не очень часто адекватных людей очень трудно договориться), во вторых часто вторичка в очень печальном состоянии(Хьюм уже писал за Оболонь) и проще дать сумму на семью/доки на квартиру и епитесь с тем лямом/двумя как хотите, чем искать каждой отдельной семье на вторичке сходный докам и нормам метраж в том месте где они согласятся жить, а Печёрск и Подол не резиновые даже по хрущам, тем более что там в каждом доме нет даже десятка вариантов без замолотов двинутых продаванов(и торпед рыл само собой)
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 19:29

  барабашов написав:
  Frant написав:
  Нумізматика УКРАЇНА написав:киев закупил 113 квартир для переселенцев
230млн грн за 6000 кв.м. (т.е. 38333 грн за метр)
уже начали вручать ключи

будет очень большой дефицит нового жилья

Не буде, не переживайте. :oops:
Житла вистачить.
Ніхто не живе в підвалах і на горищах, і не буде жити, як в 1950....1960-ті роки, до хрущовської забудови.

Тим більше, необов,язково жити в новому житлі - "вторинки" більш ніж досить. :mrgreen:

Никто вторичку под переселенцев закупать не будет централизованно, во первых прозрачна покупка(продавец не будет завышать цену метра продажи и с тысячью разных и не очень часто адекватных людей очень трудно договориться), во вторых часто вторичка в очень печальном состоянии(Хьюм уже писал за Оболонь) и проще дать сумму на семью/доки на квартиру и епитесь с тем лямом/двумя как хотите, чем искать каждой отдельной семье на вторичке сходный докам и нормам метраж в том месте где они согласятся жить, а Печёрск и Подол не резиновые даже по хрущам, тем более что там в каждом доме нет даже десятка вариантов без замолотов двинутых продаванов(и торпед рыл само собой)

речь идет о покупке квартир под ВРЕМЕННОЕ проживание ВПО
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 19:35

Прохожий
Временно они жить то будут в квартирах с ремонтом и техникой же наверно, и не в цоколях и карцерах Флая?
Сколько % квартир на рынке вторички сейчас продаётся в состоянии под "капремонт"? И кто для временных целей с горизонтом лет 10 будет их переселенцам "капиталить"? Не забываем и про небольшой % откатов и пилки. А с ремонтом вторичку часто ценят на уровне прелестей Эйра ну или Славутича ВЕЕЕ, там 40кгрн за метр и при курсе 25 в 16м году не пахло.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 10:14

  Нумізматика УКРАЇНА написав:киев закупил 113 квартир для переселенцев
230млн грн за 6000 кв.м. (т.е. 38333 грн за метр)
уже начали вручать ключи

будет очень большой дефицит нового жилья

Хотелось бы увидеть счастливых владельцев.
Если это не пустой вброс, то тему должны распиарить по самое немогу.
Если да, то быстро забудут
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 23:15

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Кстати, в Черновцах аренда однокомнатного неплохого новостроя с бюджетным, по меркам Киева, ремонтом стоит около 350 уе. То есть почти сопоставимо с Киевом.
hume
 
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