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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 лип, 2023 02:50
Faceless написав: cherchiltank написав: Faceless написав:
Більшість українських чоловіків до 60 не доживає -тому 50/50
Більшість з тих чоловіків 100кує не бачили за все своє життя
Поэтому и умирают до 60?
Тайна долголетия раскрыта!
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Додано: Суб 29 лип, 2023 02:53
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
Доживи ще до 60 - це в Україні середня тривалість життя у чоловіків, а гроші можна тримати на рахунку - ніяких проблем
угу есть кейс как 80куе держали в дельте. По памяти, раза 3 вводились разные ограничения на выдачу валюты со счёта. Я так с приматом влетал. И выдали таким мусором, который я ещё пару лет пристраивал. Если ВА выдают гривной. Еще блокировали карту в укргазе после покупки валюты, требовали объяснений зачем мне валюта (до войны). В 60 наверное это всё по кайфу, но в 40 мне так не показалось.
Ша!
Не так громко.
Ща начнется троллинг "предпенсионным" возрастом.
Проверено.
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