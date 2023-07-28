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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2391239223932394
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 02:50

  Faceless написав:
cherchiltank написав:
  Faceless написав:Більшість українських чоловіків до 60 не доживає -тому 50/50
Більшість з тих чоловіків 100кує не бачили за все своє життя


Поэтому и умирают до 60?
Тайна долголетия раскрыта!
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 02:53

  vitaliiangel написав:
  cherchiltank написав:Доживи ще до 60 - це в Україні середня тривалість життя у чоловіків, а гроші можна тримати на рахунку - ніяких проблем
угу есть кейс как 80куе держали в дельте. По памяти, раза 3 вводились разные ограничения на выдачу валюты со счёта. Я так с приматом влетал. И выдали таким мусором, который я ещё пару лет пристраивал. Если ВА выдают гривной. Еще блокировали карту в укргазе после покупки валюты, требовали объяснений зачем мне валюта (до войны). В 60 наверное это всё по кайфу, но в 40 мне так не показалось.


Ша!
Не так громко.
Ща начнется троллинг "предпенсионным" возрастом.
Проверено.
:lol:
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 03:11

  барабашов написав:Прохожий
Временно они жить то будут в квартирах с ремонтом и техникой же наверно, и не в цоколях и карцерах Флая?
Сколько % квартир на рынке вторички сейчас продаётся в состоянии под "капремонт"? И кто для временных целей с горизонтом лет 10 будет их переселенцам "капиталить"? Не забываем и про небольшой % откатов и пилки. А с ремонтом вторичку часто ценят на уровне прелестей Эйра ну или Славутича ВЕЕЕ, там 40кгрн за метр и при курсе 25 в 16м году не пахло.


Как-то слабо представляется переселенец из условного Мариуполя, у которого дом превратился в кучу строймусора, который будет воротить нос от панельки на Трое со словами
"Хачу скрытые плинтуса с видом на Львовскую площадь!"
Был тут такой захар.
Топил-топил за дешевей, полфорума - его мемы.
Потом взял и по "решению семейного совета" купил у тез самых "щаромыг" панельку в конце трои.
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 03:40

rjkz
так во первых это жильё централизованно вроде предоставлять будут на маневровый фонд(до восстановления за расейский или американский счёт этого дома в Марике) на какой то недолгий период, а денег самим переселенцам на руки не дадут, и во вторых нахрен оно кому то надо плинтусА или учуханную вторичку так массово приобретать? Варшавский2/3 или ирпенятники купят под это, у застройщика а то и отсудят как то за недоплату налогов
барабашов
 
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