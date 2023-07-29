|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 лип, 2023 02:50
Faceless написав: cherchiltank написав: Faceless написав:
Більшість українських чоловіків до 60 не доживає -тому 50/50
Більшість з тих чоловіків 100кує не бачили за все своє життя
Поэтому и умирают до 60?
Тайна долголетия раскрыта!
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15126
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7848 раз.
- Подякували: 4790 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Суб 29 лип, 2023 02:53
vitaliiangel написав: cherchiltank написав:
Доживи ще до 60 - це в Україні середня тривалість життя у чоловіків, а гроші можна тримати на рахунку - ніяких проблем
угу есть кейс как 80куе держали в дельте. По памяти, раза 3 вводились разные ограничения на выдачу валюты со счёта. Я так с приматом влетал. И выдали таким мусором, который я ещё пару лет пристраивал. Если ВА выдают гривной. Еще блокировали карту в укргазе после покупки валюты, требовали объяснений зачем мне валюта (до войны). В 60 наверное это всё по кайфу, но в 40 мне так не показалось.
Ша!
Не так громко.
Ща начнется троллинг "предпенсионным" возрастом.
Проверено.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15126
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7848 раз.
- Подякували: 4790 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Суб 29 лип, 2023 03:11
барабашов написав:Прохожий
Временно они жить то будут в квартирах с ремонтом и техникой же наверно, и не в цоколях и карцерах Флая?
Сколько % квартир на рынке вторички сейчас продаётся в состоянии под "капремонт"? И кто для временных целей с горизонтом лет 10 будет их переселенцам "капиталить"? Не забываем и про небольшой % откатов и пилки. А с ремонтом вторичку часто ценят на уровне прелестей Эйра ну или Славутича ВЕЕЕ, там 40кгрн за метр и при курсе 25 в 16м году не пахло.
Как-то слабо представляется переселенец из условного Мариуполя, у которого дом превратился в кучу строймусора, который будет воротить нос от панельки на Трое со словами
"Хачу скрытые плинтуса с видом на Львовскую площадь!"
Был тут такой захар.
Топил-топил за дешевей, полфорума - его мемы.
Потом взял и по "решению семейного совета" купил у тез самых "щаромыг" панельку в конце трои.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15126
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7848 раз.
- Подякували: 4790 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Суб 29 лип, 2023 03:40
rjkz
так во первых это жильё централизованно вроде предоставлять будут на маневровый фонд(до восстановления за расейский или американский счёт этого дома в Марике) на какой то недолгий период, а денег самим переселенцам на руки не дадут, и во вторых нахрен оно кому то надо плинтусА или учуханную вторичку так массово приобретать? Варшавский2/3 или ирпенятники купят под это, у застройщика а то и отсудят как то за недоплату налогов
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3337
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 316 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 лип, 2023 07:29
hume написав:
Кстати, в Черновцах аренда однокомнатного неплохого новостроя с бюджетным, по меркам Киева, ремонтом стоит около 350 уе. То есть почти сопоставимо с Киевом.
аренда в Киеве упала а в других городах выросла. В одном райцентре, аренда условного хруща до войны была 2-3тыс сейчас 4-5 и до 6тыс. В Киев не хотят ехать из-за обстрелов и рисков повторного нападения с Белоруссии.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 18529
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2174 раз.
- Подякували: 3119 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 лип, 2023 08:31
rjkz написав: cherchiltank написав: vitaliiangel написав:
не хотел бы я в 60 остаться с 100куе. когда силы не те и любой подросток может ограбить, а бонусом отправить на тот свет. Я с родителями ругался чтобы больше 200уе дома не держали. Старики самая легкая добыча. или охрану нанимать? или в ячейке держать а потом в 60 разбираться с банком если ячейку вынесут?
Доживи ще до 60 - це в Україні середня тривалість життя у чоловіків, а гроші можна тримати на рахунку - ніяких проблем
в каком багке?
Коли до війни були відкрити декларації чиновників - проглядав де тримають співробітники НБУ - частіше всього Швейцарські банки.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 7966
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1207 раз.
- Подякували: 1631 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 29 лип, 2023 08:35
vitaliiangel написав: hume написав:
Кстати, в Черновцах аренда однокомнатного неплохого новостроя с бюджетным, по меркам Киева, ремонтом стоит около 350 уе. То есть почти сопоставимо с Киевом.
аренда в Киеве упала а в других городах выросла. В одном райцентре, аренда условного хруща до войны была 2-3тыс сейчас 4-5 и до 6тыс. В Киев не хотят ехать из-за обстрелов и рисков повторного нападения с Белоруссии.
Кажуть, в Ірпені зовсім туго з орендарями.
Скоро за комуналку будуть здавати.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23299
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1562 раз.
- Подякували: 2480 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 лип, 2023 11:48
hume написав:
Кстати, в Черновцах аренда однокомнатного неплохого новостроя с бюджетным, по меркам Киева, ремонтом стоит около 350 уе. То есть почти сопоставимо с Киевом.
Ну так скільки взагалі новобудов в Чернівцях? Обмежена пропозиція диктує ціну
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 549
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 лип, 2023 17:28
cherchiltank написав: hume написав:
Кстати, в Черновцах аренда однокомнатного неплохого новостроя с бюджетным, по меркам Киева, ремонтом стоит около 350 уе. То есть почти сопоставимо с Киевом.
Ну так скільки взагалі новобудов в Чернівцях? Обмежена пропозиція диктує ціну
Да, однозначно. Туда ещё много переселенцев переехало, одно из самых безопасных мест. Мне кажется туда даже не прилетало, военных объектов нет, риск минимальный. Но маленький городок на 200 тысяч не в состоянии незаметно переварить приехавших, соответственно и цены такие.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9123
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 932 раз.
- Подякували: 1845 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 29 лип, 2023 18:06
hume написав: cherchiltank написав: hume написав:
Кстати, в Черновцах аренда однокомнатного неплохого новостроя с бюджетным, по меркам Киева, ремонтом стоит около 350 уе. То есть почти сопоставимо с Киевом.
Ну так скільки взагалі новобудов в Чернівцях? Обмежена пропозиція диктує ціну
Да, однозначно. Туда ещё много переселенцев переехало, одно из самых безопасных мест. Мне кажется туда даже не прилетало, военных объектов нет, риск минимальный. Но маленький городок на 200 тысяч не в состоянии незаметно переварить приехавших, соответственно и цены такие.
Чернівці це швидкий доступ до румунських аеропортів
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 549
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7500
|6657341
|
|
|110986
|27594946
|
|
|9786
|6117686
|
Сер 12 лип, 2023 19:19
Bolt
|