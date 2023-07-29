барабашов написав:

Временно они жить то будут в квартирах с ремонтом и техникой же наверно, и не в цоколях и карцерах Флая?Сколько % квартир на рынке вторички сейчас продаётся в состоянии под "капремонт"? И кто для временных целей с горизонтом лет 10 будет их переселенцам "капиталить"? Не забываем и про небольшой % откатов и пилки. А с ремонтом вторичку часто ценят на уровне прелестей Эйра ну или Славутича ВЕЕЕ, там 40кгрн за метр и при курсе 25 в 16м году не пахло.