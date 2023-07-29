rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав:
в каком багке?
Коли до війни були відкрити декларації чиновників - проглядав де тримають співробітники НБУ - частіше всього Швейцарські банки.
Неожиданно.
Вот и я про то, что хранить в банке можно...швейцарском.
А так как среднестатистический пересичный последний раз был в Швейцарии никогда, то и вкладывает в овноблоки от недостатка кругозора и возможностей.
Чтобы "В 60 лет не остаться с 100куе на руках"
Аби щось ляпнути. Якщо хочеться просто поховати нал на довгий термін, то є і куди простіше способи, без таких комісій, без особистої присутності(не завжди але найчастіше) і без підготовки документів про походження(оо, це окрема тема).
Це підходить хіба що для тих, хто часто їздить Європою, має там фінансові справи і не звертає увагу на інфляцію, для решти актуальніші інвестиції, а не якісь "рахунки".
Чому попри такі проблеми саме там скирдують українські корупціонери? А як ви думаєте, вгадаєте з одного разу??
А ось наскільки актуальним є овноблок в умовному Києві в порівнянні зі Львом або іншими варіантами інвестицій - це вже дискусійне питання, в минулому було оверприбутково, зараз скоріше збитково, у майбутньому можливі варіанти.