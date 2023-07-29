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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 лип, 2023 18:53
BIGor написав: rjkz написав: cherchiltank написав:
Доживи ще до 60 - це в Україні середня тривалість життя у чоловіків, а гроші можна тримати на рахунку - ніяких проблем
в каком багке?
Коли до війни були відкрити декларації чиновників - проглядав де тримають співробітники НБУ - частіше всього Швейцарські банки.
Неожиданно.
Вот и я про то, что хранить в банке можно...швейцарском.
А так как среднестатистический пересичный последний раз был в Швейцарии никогда, то и вкладывает в овноблоки от недостатка кругозора и возможностей.
Чтобы "В 60 лет не остаться с 100куе на руках"
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rjkz
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Додано: Суб 29 лип, 2023 19:14
Я скорее всего скоро снова сдам Славутич. Прежним арендаторам айтишникам. Они на 1200 согласны. Это 8% годовых.
В Польше 4.5% - нах нужно
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beee
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Додано: Суб 29 лип, 2023 19:29
rjkz написав: BIGor написав: rjkz написав:
в каком багке?
Коли до війни були відкрити декларації чиновників - проглядав де тримають співробітники НБУ - частіше всього Швейцарські банки.
Неожиданно.
Вот и я про то, что хранить в банке можно...швейцарском.
А так как среднестатистический пересичный последний раз был в Швейцарии никогда, то и вкладывает в овноблоки от недостатка кругозора и возможностей.
Чтобы "В 60 лет не остаться с 100куе на руках"
Аби щось ляпнути. Якщо хочеться просто поховати нал на довгий термін, то є і куди простіше способи, без таких комісій, без особистої присутності(не завжди але найчастіше) і без підготовки документів про походження(оо, це окрема тема).
Це підходить хіба що для тих, хто часто їздить Європою, має там фінансові справи і не звертає увагу на інфляцію, для решти актуальніші інвестиції, а не якісь "рахунки".
Чому попри такі проблеми саме там скирдують українські корупціонери? А як ви думаєте, вгадаєте з одного разу??
А ось наскільки актуальним є овноблок в умовному Києві в порівнянні зі Львом або іншими варіантами інвестицій - це вже дискусійне питання, в минулому було оверприбутково, зараз скоріше збитково, у майбутньому можливі варіанти.
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zerocool
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Додано: Суб 29 лип, 2023 21:31
beee написав:
Я скорее всего скоро снова сдам Славутич. Прежним арендаторам айтишникам. Они на 1200 согласны. Это 8% годовых.
В Польше 4.5% - нах нужно
Інфляція 26%, дохідність 8%, класний бізнес-план
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BIGor
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Додано: Суб 29 лип, 2023 21:43
BIGor написав: beee написав:
Я скорее всего скоро снова сдам Славутич. Прежним арендаторам айтишникам. Они на 1200 согласны. Это 8% годовых.
В Польше 4.5% - нах нужно
Інфляція 26%, дохідність 8%, класний бізнес-план
8% в долларах сэр, неужели тяжело догадаться что 1200 не гривневый ценник.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 29 лип, 2023 22:21
vitaliiangel написав: BIGor написав: beee написав:
Я скорее всего скоро снова сдам Славутич. Прежним арендаторам айтишникам. Они на 1200 согласны. Это 8% годовых.
В Польше 4.5% - нах нужно
Інфляція 26%, дохідність 8%, класний бізнес-план
8% в долларах сэр, неужели тяжело догадаться что 1200 не гривневый ценник.
Так инфляция доллара сейчас 6.5%, выхлоп всего 1.5%
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Zebra
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Додано: Нед 30 лип, 2023 01:28
vitaliiangel написав: BIGor написав: beee написав:
Я скорее всего скоро снова сдам Славутич. Прежним арендаторам айтишникам. Они на 1200 согласны. Это 8% годовых.
В Польше 4.5% - нах нужно
Інфляція 26%, дохідність 8%, класний бізнес-план
8% в долларах сэр, неужели тяжело догадаться что 1200 не гривневый ценник.
Реальная (там тоже умеют манипулировать) инфляция доллара в СЩА последние пару лет перед 2022 была 20+%, в прошлом году, к концу года ее удалось в 20-% (примерно 15-16) загнать, уже в этом из-за многократного поднятия ставки скорей всего в 10-% влезут.
За пределами СЩА, обычно, но не всегда, инфляция доллара выше.
Собственно так было до 2008 года, потом было наоборот.
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rjkz
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Додано: Нед 30 лип, 2023 02:24
rjkz
Прадо в 2006м стоило 70куе на фуле - сейчас стоит макс 75
Новое 180е на базе 300тки конечно будет дороже, но это осенью проверите вы - мы только в следующем году
Цены на рипак, олию, бетон, мясо и виски - компромисс между спросом и предложением
А так конечно лучше б в погоны маленького "Борисова" влошиться чем в бетон
Мы ж с вами и БИИИ офицеры и знаем как правильно берут и сдают города
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барабашов
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Додано: Нед 30 лип, 2023 02:37
барабашов написав:rjkz
Прадо в 2006м стоило 70куе на фуле - сейчас стоит макс 75
В 2006 можно было за 10 куе купить приличный седан в салоне. Сейчас нужно 15-20 куе.
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