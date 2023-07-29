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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2393239423952396>
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 18:53

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  cherchiltank написав:Доживи ще до 60 - це в Україні середня тривалість життя у чоловіків, а гроші можна тримати на рахунку - ніяких проблем


в каком багке?

Коли до війни були відкрити декларації чиновників - проглядав де тримають співробітники НБУ - частіше всього Швейцарські банки.


Неожиданно. :mrgreen:
Вот и я про то, что хранить в банке можно...швейцарском.
А так как среднестатистический пересичный последний раз был в Швейцарии никогда, то и вкладывает в овноблоки от недостатка кругозора и возможностей.

Чтобы "В 60 лет не остаться с 100куе на руках"
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 19:14

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Я скорее всего скоро снова сдам Славутич. Прежним арендаторам айтишникам. Они на 1200 согласны. Это 8% годовых.
В Польше 4.5% - нах нужно
beee
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 19:29

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  rjkz написав:
в каком багке?

Коли до війни були відкрити декларації чиновників - проглядав де тримають співробітники НБУ - частіше всього Швейцарські банки.


Неожиданно. :mrgreen:
Вот и я про то, что хранить в банке можно...швейцарском.
А так как среднестатистический пересичный последний раз был в Швейцарии никогда, то и вкладывает в овноблоки от недостатка кругозора и возможностей.

Чтобы "В 60 лет не остаться с 100куе на руках"

Аби щось ляпнути. Якщо хочеться просто поховати нал на довгий термін, то є і куди простіше способи, без таких комісій, без особистої присутності(не завжди але найчастіше) і без підготовки документів про походження(оо, це окрема тема).
Це підходить хіба що для тих, хто часто їздить Європою, має там фінансові справи і не звертає увагу на інфляцію, для решти актуальніші інвестиції, а не якісь "рахунки".
Чому попри такі проблеми саме там скирдують українські корупціонери? А як ви думаєте, вгадаєте з одного разу?? :D

А ось наскільки актуальним є овноблок в умовному Києві в порівнянні зі Львом або іншими варіантами інвестицій - це вже дискусійне питання, в минулому було оверприбутково, зараз скоріше збитково, у майбутньому можливі варіанти.
zerocool
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 21:31

  beee написав:Я скорее всего скоро снова сдам Славутич. Прежним арендаторам айтишникам. Они на 1200 согласны. Это 8% годовых.
В Польше 4.5% - нах нужно

Інфляція 26%, дохідність 8%, класний бізнес-план :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 21:43

  BIGor написав:
  beee написав:Я скорее всего скоро снова сдам Славутич. Прежним арендаторам айтишникам. Они на 1200 согласны. Это 8% годовых.
В Польше 4.5% - нах нужно

Інфляція 26%, дохідність 8%, класний бізнес-план :mrgreen:

8% в долларах сэр, неужели тяжело догадаться что 1200 не гривневый ценник.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 22:21

  vitaliiangel написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Я скорее всего скоро снова сдам Славутич. Прежним арендаторам айтишникам. Они на 1200 согласны. Это 8% годовых.
В Польше 4.5% - нах нужно

Інфляція 26%, дохідність 8%, класний бізнес-план :mrgreen:

8% в долларах сэр, неужели тяжело догадаться что 1200 не гривневый ценник.

Так инфляция доллара сейчас 6.5%, выхлоп всего 1.5%
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 01:28

  vitaliiangel написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Я скорее всего скоро снова сдам Славутич. Прежним арендаторам айтишникам. Они на 1200 согласны. Это 8% годовых.
В Польше 4.5% - нах нужно

Інфляція 26%, дохідність 8%, класний бізнес-план :mrgreen:

8% в долларах сэр, неужели тяжело догадаться что 1200 не гривневый ценник.


Реальная (там тоже умеют манипулировать) инфляция доллара в СЩА последние пару лет перед 2022 была 20+%, в прошлом году, к концу года ее удалось в 20-% (примерно 15-16) загнать, уже в этом из-за многократного поднятия ставки скорей всего в 10-% влезут.
За пределами СЩА, обычно, но не всегда, инфляция доллара выше.
Собственно так было до 2008 года, потом было наоборот.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 02:24

rjkz
Прадо в 2006м стоило 70куе на фуле - сейчас стоит макс 75
Новое 180е на базе 300тки конечно будет дороже, но это осенью проверите вы - мы только в следующем году
Цены на рипак, олию, бетон, мясо и виски - компромисс между спросом и предложением
А так конечно лучше б в погоны маленького "Борисова" влошиться чем в бетон
Мы ж с вами и БИИИ офицеры и знаем как правильно берут и сдают города :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 02:37

  барабашов написав:rjkz
Прадо в 2006м стоило 70куе на фуле - сейчас стоит макс 75

В 2006 можно было за 10 куе купить приличный седан в салоне. Сейчас нужно 15-20 куе.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 04:20

  барабашов написав:rjkz
Прадо в 2006м стоило 70куе на фуле - сейчас стоит макс 75
Новое 180е на базе 300тки конечно будет дороже, но это осенью проверите вы - мы только в следующем году
Цены на рипак, олию, бетон, мясо и виски - компромисс между спросом и предложением
А так конечно лучше б в погоны маленького "Борисова" влошиться чем в бетон
Мы ж с вами и БИИИ офицеры и знаем как правильно берут и сдают города :mrgreen:


Друг взял Прадо араба в 2006, серого.
37 куе, "Японские автомобили".
На авто действуют свои факторы помимо обычной инфляции.
Сейчас, например, бензиновые машины подорожали и их зачастую нет в наличии, а теслы подешевели и есть. ПРичем еще несколько лет назад на теслу не было лиза, а уже есть.
Знакомые меньше месяца назад взяли за 40 куе (примерно), ждут налооговый возврат около 7 куе.
rjkz
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  #<1 ... 2393239423952396>
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