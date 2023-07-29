Для барабашова не сушествует экономсегмента как такового.
У него как в той поговорке про миллион и королеву.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 лип, 2023 04:22
Додано: Нед 30 лип, 2023 06:54
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
. ДЕШЕВИХ МОДЕЛЕЙ НЕ БУДЕ, РЕШТА ДОРОЖЧАТИМЕ. ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК
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