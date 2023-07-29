Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 лип, 2023 04:22
Zebra написав: барабашов написав: rjkz
Прадо в 2006м стоило 70куе на фуле - сейчас стоит макс 75
В 2006 можно было за 10 куе купить приличный седан в салоне. Сейчас нужно 15-20 куе.
Для барабашова не сушествует экономсегмента как такового.
У него как в той поговорке про миллион и королеву.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 06:54
Zebra написав: барабашов написав: rjkz
Прадо в 2006м стоило 70куе на фуле - сейчас стоит макс 75
В 2006 можно было за 10 куе купить приличный седан в салоне. Сейчас нужно 15-20 куе.
. ДЕШЕВИХ МОДЕЛЕЙ НЕ БУДЕ, РЕШТА ДОРОЖЧАТИМЕ. ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК
https://uamotors.com.ua/news/88430
lel
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:00
lel написав: Zebra написав: барабашов написав: rjkz
Прадо в 2006м стоило 70куе на фуле - сейчас стоит макс 75
В 2006 можно было за 10 куе купить приличный седан в салоне. Сейчас нужно 15-20 куе.
. ДЕШЕВИХ МОДЕЛЕЙ НЕ БУДЕ, РЕШТА ДОРОЖЧАТИМЕ. ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК
https://uamotors.com.ua/news/88430
Треба, ще врахувати загальну тенденцію до падіння якості виготовлених автомобілей.
Bolt
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