Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 лип, 2023 04:22
Zebra написав: барабашов написав: rjkz
Прадо в 2006м стоило 70куе на фуле - сейчас стоит макс 75
В 2006 можно было за 10 куе купить приличный седан в салоне. Сейчас нужно 15-20 куе.
Для барабашова не сушествует экономсегмента как такового.
У него как в той поговорке про миллион и королеву.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 06:54
Zebra написав: барабашов написав: rjkz
Прадо в 2006м стоило 70куе на фуле - сейчас стоит макс 75
В 2006 можно было за 10 куе купить приличный седан в салоне. Сейчас нужно 15-20 куе.
. ДЕШЕВИХ МОДЕЛЕЙ НЕ БУДЕ, РЕШТА ДОРОЖЧАТИМЕ. ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК
https://uamotors.com.ua/news/88430
lel
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Додано: Нед 30 лип, 2023 09:00
lel написав: Zebra написав: барабашов написав: rjkz
Прадо в 2006м стоило 70куе на фуле - сейчас стоит макс 75
В 2006 можно было за 10 куе купить приличный седан в салоне. Сейчас нужно 15-20 куе.
. ДЕШЕВИХ МОДЕЛЕЙ НЕ БУДЕ, РЕШТА ДОРОЖЧАТИМЕ. ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК
https://uamotors.com.ua/news/88430
Треба, ще врахувати загальну тенденцію до падіння якості виготовлених автомобілей.
Bolt
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Додано: Нед 30 лип, 2023 10:57
vitaliiangel написав: BIGor написав: beee написав:
Я скорее всего скоро снова сдам Славутич. Прежним арендаторам айтишникам. Они на 1200 согласны.
Это 8% годовых.
В Польше 4.5% - нах нужно
Інфляція 26%, дохідність 8%, класний бізнес-план
8% в долларах сэр, неужели тяжело догадаться что 1200 не гривневый ценник.
За 1200 там можна здати весь підʼїзд, разом з олігархами що там селяться) бідні айтішники - сховаються туди сюди по сраним поздняках маючи 1200 баксів на оренду - вони точно айтішники?)
cherchiltank
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Додано: Нед 30 лип, 2023 11:00
Zebra написав: барабашов написав: rjkz
Прадо в 2006м стоило 70куе на фуле - сейчас стоит макс 75
В 2006 можно было за 10 куе купить приличный седан в салоне. Сейчас нужно 15-20 куе.
Ну хіба Шевроле лачеті - і то він коштував більше 12, може Ланос - це прілічний сєдан?) я в 2006 купляв дружині Нісан мікра в салоні - 17500 долярів, собі лєксус рх- 75 тисяч баксів - не фантазуйте
cherchiltank
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Додано: Нед 30 лип, 2023 11:00
cherchiltank написав:
За 1200 там можна здати весь підʼїзд, разом з олігархами що там селяться) бідні айтішники - сховаються туди сюди по сраним поздняках маючи 1200 баксів на оренду - вони точно айтішники?)
бугага снимите за 1200 весь подьезд и сдавайте по 500 поквартирно. Аренда пошла вверх по нормальным объектам. Приятель в 2022 снял новострой 40м2 на межевой за 7кгрн сейчас уже 12кгрн. Может хрущи так и остались па7 с мебелью времен Лёни Брежнева.
vitaliiangel
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