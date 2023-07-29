Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:За 1200 там можна здати весь підʼїзд, разом з олігархами що там селяться) бідні айтішники - сховаються туди сюди по сраним поздняках маючи 1200 баксів на оренду - вони точно айтішники?)
бугага снимите за 1200 весь подьезд и сдавайте по 500 поквартирно. Аренда пошла вверх по нормальным объектам. Приятель в 2022 снял новострой 40м2 на межевой за 7кгрн сейчас уже 12кгрн. Может хрущи так и остались па7 с мебелью времен Лёни Брежнева.
cherchiltank написав:За 1200 там можна здати весь підʼїзд, разом з олігархами що там селяться) бідні айтішники - сховаються туди сюди по сраним поздняках маючи 1200 баксів на оренду - вони точно айтішники?)
бугага снимите за 1200 весь подьезд и сдавайте по 500 поквартирно. Аренда пошла вверх по нормальным объектам. Приятель в 2022 снял новострой 40м2 на межевой за 7кгрн сейчас уже 12кгрн. Может хрущи так и остались па7 с мебелью времен Лёни Брежнева.
Ну якщо межова це нормальний обʼєкт - то ок, це хоч в Києві? )
барабашов написав:rjkz Прадо в 2006м стоило 70куе на фуле - сейчас стоит макс 75
В 2006 можно было за 10 куе купить приличный седан в салоне. Сейчас нужно 15-20 куе.
Для барабашова не сушествует экономсегмента как такового. У него как в той поговорке про миллион и королеву.
Экономсегмент это что? Это для кого? Мы рассматриваем только новьё с салон иои рынок б/ушек тоже? Люди которым по карману ездить только на экономе и давиться за каждый литр лишнего расхода бенза - что они делают в ветке про киевскую(да любого облцентра) недвигу и инвестиции в неё под аренду?