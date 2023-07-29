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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2394239523962397
Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:39

  vitaliiangel написав:
  BIGor написав:
  beee написав:Я скорее всего скоро снова сдам Славутич. Прежним арендаторам айтишникам. Они на 1200 согласны. Это 8% годовых.
В Польше 4.5% - нах нужно

Інфляція 26%, дохідність 8%, класний бізнес-план :mrgreen:

8% в долларах сэр, неужели тяжело догадаться что 1200 не гривневый ценник.

Ну якщо кеш-флоу в договорі прописаний в долларах США - то Беее великий молодець, а ці Айтішники - лохи.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:44

  rjkz написав:
  барабашов написав:rjkz
Прадо в 2006м стоило 70куе на фуле - сейчас стоит макс 75
Новое 180е на базе 300тки конечно будет дороже, но это осенью проверите вы - мы только в следующем году
Цены на рипак, олию, бетон, мясо и виски - компромисс между спросом и предложением
А так конечно лучше б в погоны маленького "Борисова" влошиться чем в бетон
Мы ж с вами и БИИИ офицеры и знаем как правильно берут и сдают города :mrgreen:


Друг взял Прадо араба в 2006, серого.
37 куе, "Японские автомобили".
На авто действуют свои факторы помимо обычной инфляции.
Сейчас, например, бензиновые машины подорожали и их зачастую нет в наличии, а теслы подешевели и есть. ПРичем еще несколько лет назад на теслу не было лиза, а уже есть.
Знакомые меньше месяца назад взяли за 40 куе (примерно), ждут налооговый возврат около 7 куе.

Даже 90е Прадо в голодных 99-00годах не стоило 2.7 араб коротыш 37. 120х коротышей я пару раз только в продаже видел, но пустых не помню, 4.0 был в 2007м 48-49. За 37 тогда 4дверный араб мог идти либо ударенный при транспортировке, либо не новый, а допустим 2-3летний. Если про штукатурки и клей я промолчу и послушаю, то по ценам на авто меня грузить баснями не треба.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:50

  cherchiltank написав:Ну для когось і відрадне це Київ, і корчувате - може колись на старості років подивлюся на ці історичні київські райони)

Есть районы куда лучше вообще не попадать, там своя атмосфера :mrgreen:

Район возле ул Межевой, благодаря масштабной застройке, изменился в лучшую сторону. Возможно даже метро дотянут.) А так да, попасть туда случайно практически невозможно, как и на всякие Куренёвки с Отрадными
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:55

В Албании ржал. Стоит мерс, что то из предпоследнего. Купе со складным жёстким верхом. Открыт багажник, а там газовый балон литров на 50.😆Интересно, места для складывания крыши хватает?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 11:58

  hume написав:
  cherchiltank написав:Ну для когось і відрадне це Київ, і корчувате - може колись на старості років подивлюся на ці історичні київські райони)

Есть районы куда лучше вообще не попадать, там своя атмосфера :mrgreen:

Район возле ул Межевой, благодаря масштабной застройке, изменился в лучшую сторону. Возможно даже метро дотянут.) А так да, попасть туда случайно практически невозможно, как и на всякие Куренёвки с Отрадными

Скільки станцій метро побудували в Києві за останні 10 років? Можете спрогнозувати скільки відкриють у наступні 10 років)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 12:11

Сейчас есть смысл покупать недвигу и можно даже без ремонта. Это недвига не ради заработка за счёт аренды, а ради сохранения у.е. и сидя на попе ровно приумножения капитала. После войны недвига будет стоить минимум умножить на 3 от сег. цен. Ипотека, хорошие проценты по ипотеке, но нехватка готового жилья. А нуждающихся в нём будет очень много. Вот здесь и будет промежуток, что бы продать..., потом цены немного опустятся, за счёт стройки и сдачи в экспл. новых объектов.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 12:20

  барабашов написав:то по ценам на авто меня грузить баснями не треба.
минус два уха (
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 30 лип, 2023 12:27

  Игорь Алексеевич написав:Сейчас есть смысл покупать недвигу и можно даже без ремонта. Это недвига не ради заработка за счёт аренды, а ради сохранения у.е. и сидя на попе ровно приумножения капитала. После войны недвига будет стоить минимум умножить на 3 от сег. цен. Ипотека, хорошие проценты по ипотеке, но нехватка готового жилья. А нуждающихся в нём будет очень много. Вот здесь и будет промежуток, что бы продать..., потом цены немного опустятся, за счёт стройки и сдачи в экспл. новых объектов.

А чому після війни нерухомість помножиться на 3 а не на 5?)
А звідки візьмуться хороші відсотки по іпотеці? І хто її дасть?
Всі будуть нуждатися саме в кржн? В нас що якийсь спалах народжуваності чи очікується приплив мігрантів з грошима?
А кацапстан після війни зникне? Чи зміниться? Загрози війни більш не існуватиме?
Є гарний приклад - Болгарія - країна більше 15 років в НАТО і ЄС, є море, нема агресивних сусідів - чомусь нерухомість там в 3 рази не плигнула - чому?)
cherchiltank
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