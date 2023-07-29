Додано: Нед 30 лип, 2023 12:42

cherchiltank написав: Є гарний приклад - Болгарія - країна більше 15 років в НАТО і ЄС, є море, нема агресивних сусідів - чомусь нерухомість там в 3 рази не плигнула - чому?) Є гарний приклад - Болгарія - країна більше 15 років в НАТО і ЄС, є море, нема агресивних сусідів - чомусь нерухомість там в 3 рази не плигнула - чому?)

Ипотека постепенно расширяет возможности и ежем. к льготным ставочкам добавляют всё новые и новые категории. Ближе к окончанию войны думаю будут давать практически всем у кого разрушено было жильё. Мы видим только картинки про разруш. жильё в городах, а сёлах на юге практически нет домов полностью. Поэтому спрос будет большим на любое жильё.По поводу Болгарии, так там сейчас цены поднялись уже в 2 - 2,5 раза и всё активней появляются покупатели с раши и Украины. Если бы немного они изменили закон. базу, то цены были бы уже космос. До войны цена в Болгарии была на побережье прибл. 25-30 тыс. евро. В прошлом году уже летом 40-45 тыс. В этом уже от 50 тыс.