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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 лип, 2023 13:21
cherchiltank написав: Игорь Алексеевич написав:
Сейчас есть смысл покупать недвигу и можно даже без ремонта. Это недвига не ради заработка за счёт аренды, а ради сохранения у.е. и сидя на попе ровно приумножения капитала. После войны недвига будет стоить минимум умножить на 3 от сег. цен. Ипотека, хорошие проценты по ипотеке, но нехватка готового жилья. А нуждающихся в нём будет очень много. Вот здесь и будет промежуток, что бы продать..., потом цены немного опустятся, за счёт стройки и сдачи в экспл. новых объектов.
А чому після війни нерухомість помножиться на 3 а не на 5?)
А звідки візьмуться хороші відсотки по іпотеці? І хто її дасть?
Всі будуть нуждатися саме в кржн? В нас що якийсь спалах народжуваності чи очікується приплив мігрантів з грошима?
А кацапстан після війни зникне? Чи зміниться? Загрози війни більш не існуватиме?
Є гарний приклад - Болгарія - країна більше 15 років в НАТО і ЄС, є море, нема агресивних сусідів - чомусь нерухомість там в 3 рази не плигнула - чому?)
В Болгарії населення 7 млн, тому гроші єс туди не йдуть. В Польщі з моменту вступу - так потроїлись. Але це ніяким цином не екстраполюється на Україну. Ті, хто має своє житло плюс інвестували в бетон його не потребують. Ті, хто не мав, не повернуться. Тому що мало кого привабить зп в Києві в 500 у.о. і вартість метра паритетна вартості метра в Європі при суттєво більшому доході на душу. Так що продаж на Подолі може стати good deal в порівнянні з післявоєнними реаліями.
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gonchik74
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Додано: Нед 30 лип, 2023 13:30
Болгарія тільки від ЄС за 14 років отримала 11 млрд євро - не так і погано, враховуючи кількість населення
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cherchiltank
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Додано: Нед 30 лип, 2023 13:36
cherchiltank написав:
Болгарія тільки від ЄС за 14 років отримала 11 млрд євро - не так і погано, враховуючи кількість населення
І Польща за тих же 14 отримала 150 млрд. Ще будемо спорити?) тобто населення в Польщі більше в п’ять разів, а інвестицій влили в 14 разів більше, ніж в Болгарію. Поляки тому і є нашими основними лобістами щодо вступу в єс, що розподіл грошей там йде пропорційно до кількості населення. Як то кажуть «гуртом і батька легше бити»)
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Додано: Нед 30 лип, 2023 13:45
У Києві здорожчала оренда квартир posting.php?mode=reply&f=27&t=134280
"Оренда житла у Києві подорожчала майже на 2 500 грн. А у липні відбувся різкий стрибок цін
. За однокімнатну квартиру тепер просять від 10 тисяч гривень".
Хтось з колег здавав останнім часом? Можете підтвердити чи спростувати інфу? Планував підвищувати ставки на усіх квартирах в економі у вересні, зважаючи на появу студентського чинника. Що стало причиною липневого стрибка, не зрозуміло.
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ihorkyiv
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Додано: Нед 30 лип, 2023 13:53
ihorkyiv написав:
У Києві здорожчала оренда квартир posting.php?mode=reply&f=27&t=134280
"Оренда житла у Києві подорожчала майже на 2 500 грн. А у липні відбувся різкий стрибок цін
. За однокімнатну квартиру тепер просять від 10 тисяч гривень".
Хтось з колег здавав останнім часом? Можете підтвердити чи спростувати інфу? Планував підвищувати ставки на усіх квартирах в економі у вересні, зважаючи на появу студентського чинника. Що стало причиною липневого стрибка, не зрозуміло.
Багато приїжджих, багато повернулися, вроді повертається офлайн освіта в вишах - плюс ппо Києва, да і робота якась є, дійсно ціни на оренду зросли - можна підняти
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Додано: Нед 30 лип, 2023 13:55
gonchik74 написав: cherchiltank написав:
Болгарія тільки від ЄС за 14 років отримала 11 млрд євро - не так і погано, враховуючи кількість населення
І Польща за тих же 14 отримала 150 млрд. Ще будемо спорити?) тобто населення в Польщі більше в п’ять разів, а інвестицій влили в 14 разів більше, ніж в Болгарію. Поляки тому і є нашими основними лобістами щодо вступу в єс, що розподіл грошей там йде пропорційно до кількості населення. Як то кажуть «гуртом і батька легше бити»)
Спорити не будемо - але болгари не поляки, у них все на рослабоні да і промисловості майже нема
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Додано: Нед 30 лип, 2023 14:05
cherchiltank написав: gonchik74 написав: cherchiltank написав:
Болгарія тільки від ЄС за 14 років отримала 11 млрд євро - не так і погано, враховуючи кількість населення
І Польща за тих же 14 отримала 150 млрд. Ще будемо спорити?) тобто населення в Польщі більше в п’ять разів, а інвестицій влили в 14 разів більше, ніж в Болгарію. Поляки тому і є нашими основними лобістами щодо вступу в єс, що розподіл грошей там йде пропорційно до кількості населення. Як то кажуть «гуртом і батька легше бити»)
Спорити не будемо - але болгари не поляки, у них все на рослабоні да і промисловості майже нема
Так. Ментальність має значення. З Польщі виїжджаєш в Словаччину чи в Чехію - то наче в Україну потрапив. Дороги гірші, домоволодіння не такі задбані. Хоча в тій же Чехії ввп на душу населення більший. Але є і зворотній бік цього добробуту - здорожчання життя. Нерухомість дорога. Вчора дивився відео, де розповідали, як пушить ціни 2%-й кредит. Мовляв беруть і ті хто не потребує для власного проживання, під інвестицію.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 14:08
З 2004 по 2008 ми побачили як рушить ціни 12 відсотковий кредит - і чим це закінчується
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Додано: Нед 30 лип, 2023 14:10
З 2004 по 2008 ми побачили як рушить ціни 12 відсотковий кредит - і чим це закінчується
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cherchiltank
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