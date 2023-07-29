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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 лип, 2023 16:26
Игорь Алексеевич написав: cherchiltank написав:
З 2004 по 2008 ми побачили як рушить ціни 12 відсотковий кредит - і чим це закінчується
Я лично прошёл ипотеку по 5. Думал будет пипец при курсе 12, а тем более 25 и выше. Но нашёл выход, почитал внимательно договор с Укрсибом и увидел много не стыковок. Судился 3 года. Пришли к мировому соглашению. Посчитал, то в денежном соотношении +++, а вот здоровье ---. Но зато сейчас эта недвига даёт возможность не плохо зарабатывать. Поэтому всё +++
Не всім так повезло наібати банк)
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Додано: Нед 30 лип, 2023 18:27
Игорь Алексеевич написав: cherchiltank написав:
З 2004 по 2008 ми побачили як рушить ціни 12 відсотковий кредит - і чим це закінчується
Я лично прошёл ипотеку по 5. Думал будет пипец при курсе 12, а тем более 25 и выше. Но нашёл выход, почитал внимательно договор с Укрсибом и увидел много не стыковок. Судился 3 года. Пришли к мировому соглашению. Посчитал, то в денежном соотношении +++, а вот здоровье ---. Но зато сейчас эта недвига даёт возможность не плохо зарабатывать. Поэтому всё +++
А расскажите поподробнее
По 12 -всё лето 14года вы платили ещё? И даже в марте 15го по 25? А в феврале по 40? И лишь потом решили укрсиб жахнуть? На 8-9м году платежей по любому курсу? Сколько брали и почём за метр(запор?) И почему в валюте?
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