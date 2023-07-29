Додано: Нед 30 лип, 2023 22:58

барабашов написав: rjkz написав: барабашов написав: rjkz

Прадо в 2006м стоило 70куе на фуле - сейчас стоит макс 75

Новое 180е на базе 300тки конечно будет дороже, но это осенью проверите вы - мы только в следующем году

Цены на рипак, олию, бетон, мясо и виски - компромисс между спросом и предложением

А так конечно лучше б в погоны маленького "Борисова" влошиться чем в бетон

Мы ж с вами и БИИИ офицеры и знаем как правильно берут и сдают города Прадо в 2006м стоило 70куе на фуле - сейчас стоит макс 75Новое 180е на базе 300тки конечно будет дороже, но это осенью проверите вы - мы только в следующем годуЦены на рипак, олию, бетон, мясо и виски - компромисс между спросом и предложениемА так конечно лучше б в погоны маленького "Борисова" влошиться чем в бетонМы ж с вами и БИИИ офицеры и знаем как правильно берут и сдают города



Друг взял Прадо араба в 2006, серого.

37 куе, "Японские автомобили".

На авто действуют свои факторы помимо обычной инфляции.

Сейчас, например, бензиновые машины подорожали и их зачастую нет в наличии, а теслы подешевели и есть. ПРичем еще несколько лет назад на теслу не было лиза, а уже есть.

Знакомые меньше месяца назад взяли за 40 куе (примерно), ждут налооговый возврат около 7 куе. Друг взял Прадо араба в 2006, серого.37 куе, "Японские автомобили".На авто действуют свои факторы помимо обычной инфляции.Сейчас, например, бензиновые машины подорожали и их зачастую нет в наличии, а теслы подешевели и есть. ПРичем еще несколько лет назад на теслу не было лиза, а уже есть.Знакомые меньше месяца назад взяли за 40 куе (примерно), ждут налооговый возврат около 7 куе.

Даже 90е Прадо в голодных 99-00годах не стоило 2.7 араб коротыш 37. 120х коротышей я пару раз только в продаже видел, но пустых не помню, 4.0 был в 2007м 48-49. За 37 тогда 4дверный араб мог идти либо ударенный при транспортировке, либо не новый, а допустим 2-3летний. Если про штукатурки и клей я промолчу и послушаю, то по ценам на авто меня грузить баснями не треба. Даже 90е Прадо в голодных 99-00годах не стоило 2.7 араб коротыш 37. 120х коротышей я пару раз только в продаже видел, но пустых не помню, 4.0 был в 2007м 48-49. За 37 тогда 4дверный араб мог идти либо ударенный при транспортировке, либо не новый, а допустим 2-3летний. Если про штукатурки и клей я промолчу и послушаю, то по ценам на авто меня грузить баснями не треба.

Еще раз, начало 2007 года, покупка в Японских автомобилях Прадо (я не знаю что такое коротыщ и прочее) араба (не черного, черный - дороже) с запаской на задней двери, 2006 гв, из того что есть в наличии. Без кожи.В багажнике 2 сиденья боком по ходу движения, их сняли и валялись в гараже.Автомат, 2,7. Я тоже думал взять, но так как планировал в дальнейшем отдать жене, а себе брать что-то более практичное для ремонтов квартир (типа переделанного Траспортера), то взял СУВ чуть поменьше и официала.Был вариант покупки на аукционе в Эмиратах. В одну цену Прадо, Кэмри, РАВ.По 26 куе, причем в разных комплектациях. Были лоты и дороже, просто надо было вылавливать.Всех раскладов уже не помню, помню доставка 850 и остальное выводило на 34-35. Решил что не имеет смысла рисковать, если за 37 можно взять тут и сейчас.В США тогда тоже цены были в районе 26-28 куе, кроме Прадо. Тут такого нет.Еще раз, друг купил, я чуть не купил.Остальное - вопрос не того, что были такие цены или нет, а вопрос верить или нет.