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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 лип, 2023 21:32
барабашов написав: Игорь Алексеевич написав: cherchiltank написав:
З 2004 по 2008 ми побачили як рушить ціни 12 відсотковий кредит - і чим це закінчується
Я лично прошёл ипотеку по 5. Думал будет пипец при курсе 12, а тем более 25 и выше. Но нашёл выход, почитал внимательно договор с Укрсибом и увидел много не стыковок. Судился 3 года. Пришли к мировому соглашению. Посчитал, то в денежном соотношении +++, а вот здоровье ---. Но зато сейчас эта недвига даёт возможность не плохо зарабатывать. Поэтому всё +++
А расскажите поподробнее
По 12 -всё лето 14года вы платили ещё? И даже в марте 15го по 25? А в феврале по 40? И лишь потом решили укрсиб жахнуть? На 8-9м году платежей по любому курсу? Сколько брали и почём за метр(запор?) И почему в валюте?
В 14году, после митингов в Киеве по валютным кредитам перестал платить банку. Аренда помещ. перестала перекрывать кредит. Собирал с аренды монеты и судился. Потом мировая на погашение с дисконтом, но в течении 14 дней. Банк сам предложил такие условия, т.к. суды обещали на долгое время.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 21:56
Zebra написав:
В 2006 можно было за 10 куе купить приличный седан в салоне.
хонда сівік коштував 120к, по курсу 5,05 це 24000.
Яке "прілічне" гамно можна було купити за 10к? део секс чи лада сєдан баклажан?
стільки брєда з учьотки Зебри полилось за останній час, мабуть зломали акаунт.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 22:39
барабашов написав: rjkz написав: Zebra написав:
Для барабашова не сушествует экономсегмента как такового.
У него как в той поговорке про миллион и королеву.
Экономсегмент это что? Это для кого? Мы рассматриваем только новьё с салон иои рынок б/ушек тоже? Люди которым по карману ездить только на экономе и давиться за каждый литр лишнего расхода бенза - что они делают в ветке про киевскую(да любого облцентра) недвигу и инвестиции в неё под аренду?
А что квартира в Киеве - удел олигархов, которые в авто дешевле РР не сядут?
Или к КРЖН относятся "джеки, чикаги и протие тетрися"?
А остальные - не относятся?
Вот я об этом и говорю.
Если человек ведет финансово грамотную жизнь, то не будет себе покупать каждые 3 года новый кайен.
Я владел к тому моменту 2мя квартирами, а ездил на европейке 91 года, которую купил 10-летней.
Мой знакомый владел 3-мя квартирами (одна в аренде, 2 в новострое объединил в 5-ти комнатную - семья большая), но ездил на очень БУ минивене.
Не все др"чат на понты.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 22:58
барабашов написав: rjkz написав: барабашов написав:rjkz
Прадо в 2006м стоило 70куе на фуле - сейчас стоит макс 75
Новое 180е на базе 300тки конечно будет дороже, но это осенью проверите вы - мы только в следующем году
Цены на рипак, олию, бетон, мясо и виски - компромисс между спросом и предложением
А так конечно лучше б в погоны маленького "Борисова" влошиться чем в бетон
Мы ж с вами и БИИИ офицеры и знаем как правильно берут и сдают города
Друг взял Прадо араба в 2006, серого.
37 куе, "Японские автомобили".
На авто действуют свои факторы помимо обычной инфляции.
Сейчас, например, бензиновые машины подорожали и их зачастую нет в наличии, а теслы подешевели и есть. ПРичем еще несколько лет назад на теслу не было лиза, а уже есть.
Знакомые меньше месяца назад взяли за 40 куе (примерно), ждут налооговый возврат около 7 куе.
Даже 90е Прадо в голодных 99-00годах не стоило 2.7 араб коротыш 37. 120х коротышей я пару раз только в продаже видел, но пустых не помню, 4.0 был в 2007м 48-49. За 37 тогда 4дверный араб мог идти либо ударенный при транспортировке, либо не новый, а допустим 2-3летний. Если про штукатурки и клей я промолчу и послушаю, то по ценам на авто меня грузить баснями не треба.
Еще раз, начало 2007 года, покупка в Японских автомобилях Прадо (я не знаю что такое коротыщ и прочее) араба (не черного, черный - дороже) с запаской на задней двери, 2006 гв, из того что есть в наличии. Без кожи.
В багажнике 2 сиденья боком по ходу движения, их сняли и валялись в гараже.
Автомат, 2,7. Я тоже думал взять, но так как планировал в дальнейшем отдать жене, а себе брать что-то более практичное для ремонтов квартир (типа переделанного Траспортера), то взял СУВ чуть поменьше и официала.
Был вариант покупки на аукционе в Эмиратах. В одну цену Прадо, Кэмри, РАВ.
По 26 куе, причем в разных комплектациях. Были лоты и дороже, просто надо было вылавливать.Всех раскладов уже не помню, помню доставка 850 и остальное выводило на 34-35. Решил что не имеет смысла рисковать, если за 37 можно взять тут и сейчас.
В США тогда тоже цены были в районе 26-28 куе, кроме Прадо. Тут такого нет.
Еще раз, друг купил, я чуть не купил.
Остальное - вопрос не того, что были такие цены или нет, а вопрос верить или нет.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 23:05
rjkz
Коля, вы сейчас за афрочерножопыми соседями по дому кроссовки случайно не донашиваете потому что они уже купили коллекцию 23го года и им надоели старые с коллекции 22года?
ПыСы - тоже когда делали ремонты и выплачивали рассрочки 20 лет назад ездил(добивал) на авто 90года. Никто в здравом уме закончив ремонт в пентхаусе(5К вашего друга) не будет бежать в салон за новой Нексией или покупать 10ти летнюю Астру/Ланцера/Мондео потому что всё остальное баснословно дорого и каены
Лоты, вылавливать - о каких новых авто мы говорим??? Битки и повреждённые при транспортировке авто
Таможня только при порохе стала за 20 лет с начала нулевых не запретительной для физ/юрлиц что не являются дилерами и не имеют статуса СКД. Погуглите что такое ЗАЗ-Деу и как они под себя подмяли законы в своё время
Востаннє редагувалось барабашов
в Нед 30 лип, 2023 23:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 23:07
Игорь Алексеевич написав:
Сейчас есть смысл покупать недвигу и можно даже без ремонта. Это недвига не ради заработка за счёт аренды, а ради сохранения у.е. и сидя на попе ровно приумножения капитала. После войны недвига будет стоить минимум умножить на 3 от сег. цен. Ипотека, хорошие проценты по ипотеке, но нехватка готового жилья. А нуждающихся в нём будет очень много. Вот здесь и будет промежуток, что бы продать..., потом цены немного опустятся, за счёт стройки и сдачи в экспл. новых объектов.
То есть, цены догонят и обгонят Нью-Йорк.
Повеселили.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 23:09
ihorkyiv написав:
У Києві здорожчала оренда квартир posting.php?mode=reply&f=27&t=134280
"Оренда житла у Києві подорожчала майже на 2 500 грн. А у липні відбувся різкий стрибок цін
. За однокімнатну квартиру тепер просять від 10 тисяч гривень".
Хтось з колег здавав останнім часом? Можете підтвердити чи спростувати інфу? Планував підвищувати ставки на усіх квартирах в економі у вересні, зважаючи на появу студентського чинника. Що стало причиною липневого стрибка, не зрозуміло.
Я-бы дождался стабилизации рынка.
ЕСли Вам не критично.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 23:13
cherchiltank написав: ihorkyiv написав:
У Києві здорожчала оренда квартир posting.php?mode=reply&f=27&t=134280
"Оренда житла у Києві подорожчала майже на 2 500 грн. А у липні відбувся різкий стрибок цін
. За однокімнатну квартиру тепер просять від 10 тисяч гривень".
Хтось з колег здавав останнім часом? Можете підтвердити чи спростувати інфу? Планував підвищувати ставки на усіх квартирах в економі у вересні, зважаючи на появу студентського чинника. Що стало причиною липневого стрибка, не зрозуміло.
Багато приїжджих, багато повернулися, вроді повертається офлайн освіта в вишах - плюс ппо Києва, да і робота якась є, дійсно ціни на оренду зросли - можна підняти
До войны многие иностранные компании вывезли персонал за границу.
И сначала оплачивали им аренду, а потом компенсировали.
С июля этого года все мои знакомые у которых это было отрапортовали о прекрашении компенсаций за жилье, в связи с чем некоторые вернулись в Киев.
Получился такой массовый моментный впрыск арендаторов на рынок аренды.
Дальше они рассосутся и все устаканится.
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Додано: Нед 30 лип, 2023 23:20
rjkz написав: ihorkyiv написав:
У Києві здорожчала оренда квартир posting.php?mode=reply&f=27&t=134280
"Оренда житла у Києві подорожчала майже на 2 500 грн. А у липні відбувся різкий стрибок цін
. За однокімнатну квартиру тепер просять від 10 тисяч гривень".
Хтось з колег здавав останнім часом? Можете підтвердити чи спростувати інфу? Планував підвищувати ставки на усіх квартирах в економі у вересні, зважаючи на появу студентського чинника. Що стало причиною липневого стрибка, не зрозуміло.
Я-бы дождался стабилизации рынка.
ЕСли Вам не критично.
Я б таки підвищив оренду - наразі ціни майже догнали довоєнні в гривнях, правда зимою може бути всяке - але саме зараз ціни такі - літо, тепло, повітряних тривог майже нема як і відключень світла, наразі в Києві безпечніше ніж в умовному франківську
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