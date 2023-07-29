барабашов написав:rjkz
Коля, вы сейчас за афрочерножопыми соседями по дому кроссовки случайно не донашиваете потому что они уже купили коллекцию 23го года и им надоели старые с коллекции 22года?
ПыСы - тоже когда делали ремонты и выплачивали рассрочки 20 лет назад ездил(добивал) на авто 90года. Никто в здравом уме закончив ремонт в пентхаусе(5К вашего друга) не будет бежать в салон за новой Нексией или покупать 10ти летнюю Астру/Ланцера/Мондео потому что всё остальное баснословно дорого и каены
Лоты, вылавливать - о каких новых авто мы говорим??? Битки и повреждённые при транспортировке авто
Таможня только при порохе стала за 20 лет с начала нулевых не запретительной для физ/юрлиц что не являются дилерами и не имеют статуса СКД. Погуглите что такое ЗАЗ-Деу и как они под себя подмяли законы в своё время
При чем тут кроссовки?
В эмиратах лоты на партии машин, не единичные продажи.
Поинтересуйтесь. Я удивлен, что именно Вы не в курсе.
И не битки.
В моем понимании автомобиль и недвижимость - не обязательно должны быть новыми.
Я понтами не страдаю.
У меня знакомый, инженер-электротехник, с годовым доходом 300 куе по работе, владеет помимо квартиры в которой живет, еще домом в НЙ, в котором делает ремонт под перепродажу, 3-мя квартирами в аренде в НЙ и огромным лесистым участком земли с 3х этажным домом в штате Вермонт, использует как дачу пока и потом планирует переехать туда на пенсию. Чтобы понять насколько "участок" большой - они брали на неделю мою жену с детьми в гости.
После слов "почти приехали, это уже наш участок" они ехали еще минут5-10.
Там такой участок можно купить недорого. Тысяч за 100. Но еще дом построить. И содержать и дом и участок.
Купил себе Мазду 5 2012 года года 3 назад. За 3600.
По Вашему, его удел - Роллс Ройс, не меньще?
То-же самое с квартирами - смотрят на их финансовую эффективность, а не насколько они понтовые.
Я там на ветке про эмиграцию выложил ролик с новыми домами в Техасе.
От 300 до 500 куе. От застройщика. Такое можно купить для себя, но с финансовой точки зрения - это пройоп.
Зато ходить с распальцовкой, что новый дом купил в США.