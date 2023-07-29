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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 лип, 2023 02:18
барабашов написав:rjkz
Коля, вы сейчас за афрочерножопыми соседями по дому кроссовки случайно не донашиваете потому что они уже купили коллекцию 23го года и им надоели старые с коллекции 22года?
ПыСы - тоже когда делали ремонты и выплачивали рассрочки 20 лет назад ездил(добивал) на авто 90года. Никто в здравом уме закончив ремонт в пентхаусе(5К вашего друга) не будет бежать в салон за новой Нексией или покупать 10ти летнюю Астру/Ланцера/Мондео потому что всё остальное баснословно дорого и каены
Лоты, вылавливать - о каких новых авто мы говорим??? Битки и повреждённые при транспортировке авто
Таможня только при порохе стала за 20 лет с начала нулевых не запретительной для физ/юрлиц что не являются дилерами и не имеют статуса СКД. Погуглите что такое ЗАЗ-Деу и как они под себя подмяли законы в своё время
При чем тут кроссовки?
В эмиратах лоты на партии машин, не единичные продажи.
Поинтересуйтесь. Я удивлен, что именно Вы не в курсе.
И не битки.
В моем понимании автомобиль и недвижимость - не обязательно должны быть новыми.
Я понтами не страдаю.
У меня знакомый, инженер-электротехник, с годовым доходом 300 куе по работе, владеет помимо квартиры в которой живет, еще домом в НЙ, в котором делает ремонт под перепродажу, 3-мя квартирами в аренде в НЙ и огромным лесистым участком земли с 3х этажным домом в штате Вермонт, использует как дачу пока и потом планирует переехать туда на пенсию. Чтобы понять насколько "участок" большой - они брали на неделю мою жену с детьми в гости.
После слов "почти приехали, это уже наш участок" они ехали еще минут5-10.
Там такой участок можно купить недорого. Тысяч за 100. Но еще дом построить. И содержать и дом и участок.
Купил себе Мазду 5 2012 года года 3 назад. За 3600.
По Вашему, его удел - Роллс Ройс, не меньще?
То-же самое с квартирами - смотрят на их финансовую эффективность, а не насколько они понтовые.
Я там на ветке про эмиграцию выложил ролик с новыми домами в Техасе.
От 300 до 500 куе. От застройщика. Такое можно купить для себя, но с финансовой точки зрения - это пройоп.
Зато ходить с распальцовкой, что новый дом купил в США.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 02:26
cherchiltank написав: rjkz написав: ihorkyiv написав:
У Києві здорожчала оренда квартир posting.php?mode=reply&f=27&t=134280
"Оренда житла у Києві подорожчала майже на 2 500 грн. А у липні відбувся різкий стрибок цін
. За однокімнатну квартиру тепер просять від 10 тисяч гривень".
Хтось з колег здавав останнім часом? Можете підтвердити чи спростувати інфу? Планував підвищувати ставки на усіх квартирах в економі у вересні, зважаючи на появу студентського чинника. Що стало причиною липневого стрибка, не зрозуміло.
Я-бы дождался стабилизации рынка.
ЕСли Вам не критично.
Я б таки підвищив оренду - наразі ціни майже догнали довоєнні в гривнях, правда зимою може бути всяке - але саме зараз ціни такі - літо, тепло, повітряних тривог майже нема як і відключень світла, наразі в Києві безпечніше ніж в умовному франківську
Смотрите, как коллега по цеху, я - за.
Но как на мой взгляд, сейчас надо удерживать арендатора, ибо рынок подвержен воздействиям, которые приводят как к массовым притокам так и к оттокам арендаторов.
Как говорил Влад (надеюсь, с ним все в порядке, но он давно пропал), сейчас главное - не потерять. Времена не простые.
Опять-же каждый смотрит по своей обстановке.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 02:33
Игорь Алексеевич написав: rjkz написав: Игорь Алексеевич написав:
Сейчас есть смысл покупать недвигу и можно даже без ремонта. Это недвига не ради заработка за счёт аренды, а ради сохранения у.е. и сидя на попе ровно приумножения капитала. После войны недвига будет стоить минимум умножить на 3 от сег. цен. Ипотека, хорошие проценты по ипотеке, но нехватка готового жилья. А нуждающихся в нём будет очень много. Вот здесь и будет промежуток, что бы продать..., потом цены немного опустятся, за счёт стройки и сдачи в экспл. новых объектов.
То есть, цены догонят и обгонят Нью-Йорк.
Повеселили.
Найдите мне в Нью-Йорке квартиру без ремонта по цене новостроя без ремонта Киева умножить на 3. Там без ремонта не делают и найти квартиру по такой стоимости...))
Или вы про Донбасский Нью-Йорк??
Нет, я про американский Нью-Йорк.
Квартиры в 240-300 куе вас устроят?
Это в нормальной локации.
В неспокойных и/или отдаленных районах можно за порядка 150 куе.
Это не студии.
Напомню, студя по америкнским меркам - это как 1к квартира, то есть, 1 комната, кухня, санузел .
Я имел ввиду 1бдрм и выше, то есть, помимо ливинг рум (гостинная) еще спальня, кухня, санузел. От 240 куе в благополучном районе.
Студии от 180 сейчас, немного отскочили, еще с полгода назад были варианты за 140.
Ах, да, по этим ценам он стоит на маркете, но не особо продается.
Рынок мертвый.
Сделки проходят с торгом в примерно 10%.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 02:36
sergey_stasyuk555 написав: Zebra написав:
В 2006 можно было за 10 куе купить приличный седан в салоне.
хонда сівік коштував 120к, по курсу 5,05 це 24000.
Яке "прілічне" гамно можна було купити за 10к? део секс чи лада сєдан баклажан?
стільки брєда з учьотки Зебри полилось за останній час, мабуть зломали акаунт.
Авео Т250 стартовало с 10к в базе. Приличное авто. До сих пор на дорогах в достатке. Утерся?
Шкода уже шла дороже, 14к в базе если не ошибаюсь.
А сейчас седанчик такого уровня? Минимум 20-25 куе.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 03:43
Zebra
Цены немного неверные и год указан неправильно
И Авео и Фабия появились в 2004году, и для конкуренции с Лайносом(49000 стоил на конце оранжевого майдана Сенс) на базовые начальные комплектации с 1.4 DONC и без электропакета, радио и кондёра возможно и ставили осенью 2004 года цены 10,5куе/Авео - 14куе/Фабия. Я тогда купил и Соренто(2004), и Паджа(2006), и Прадо(2006) по итогу и помню цены на корейцев в мультибрендовых салонах, так что то нормальное с 2.0/автоматом/климатом/кожей и музыкой типа Сонаты/Галанта/Эпики стоило под 30, а с V6 - и 33-35. Но то кому как нормальное авто и кто как потеет при +35 за бортом и +45 в салоне.
Кстати Акценты и Серато несмотря на маленькие размеры за копейки никогда не продавались и сейчас со сквозными дырами в листве даже 17ти летних я их не вижу в отличии от такого deрьма как Авео1.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 03:48
rjkz
Примеры нормальных квартир в NY в нормальном месте с нормальными соседями и с нормальным метражом за 240куе можно? И во сколько сейчас оценивается легендарный АППС и сколько там метраж?
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