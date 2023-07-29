Додано: Пон 31 лип, 2023 02:18

барабашов написав: rjkz

Коля, вы сейчас за афрочерножопыми соседями по дому кроссовки случайно не донашиваете потому что они уже купили коллекцию 23го года и им надоели старые с коллекции 22года?

ПыСы - тоже когда делали ремонты и выплачивали рассрочки 20 лет назад ездил(добивал) на авто 90года. Никто в здравом уме закончив ремонт в пентхаусе(5К вашего друга) не будет бежать в салон за новой Нексией или покупать 10ти летнюю Астру/Ланцера/Мондео потому что всё остальное баснословно дорого и каены

Лоты, вылавливать - о каких новых авто мы говорим??? Битки и повреждённые при транспортировке авто

Таможня только при порохе стала за 20 лет с начала нулевых не запретительной для физ/юрлиц что не являются дилерами и не имеют статуса СКД. Погуглите что такое ЗАЗ-Деу и как они под себя подмяли законы в своё время Коля, вы сейчас за афрочерножопыми соседями по дому кроссовки случайно не донашиваете потому что они уже купили коллекцию 23го года и им надоели старые с коллекции 22года?ПыСы - тоже когда делали ремонты и выплачивали рассрочки 20 лет назад ездил(добивал) на авто 90года. Никто в здравом уме закончив ремонт в пентхаусе(5К вашего друга) не будет бежать в салон за новой Нексией или покупать 10ти летнюю Астру/Ланцера/Мондео потому что всё остальное баснословно дорого и каеныЛоты, вылавливать - о каких новых авто мы говорим??? Битки и повреждённые при транспортировке автоТаможня только при порохе стала за 20 лет с начала нулевых не запретительной для физ/юрлиц что не являются дилерами и не имеют статуса СКД. Погуглите что такое ЗАЗ-Деу и как они под себя подмяли законы в своё время

При чем тут кроссовки?В эмиратах лоты на партии машин, не единичные продажи.Поинтересуйтесь. Я удивлен, что именно Вы не в курсе.И не битки.В моем понимании автомобиль и недвижимость - не обязательно должны быть новыми.Я понтами не страдаю.У меня знакомый, инженер-электротехник, с годовым доходом 300 куе по работе, владеет помимо квартиры в которой живет, еще домом в НЙ, в котором делает ремонт под перепродажу, 3-мя квартирами в аренде в НЙ и огромным лесистым участком земли с 3х этажным домом в штате Вермонт, использует как дачу пока и потом планирует переехать туда на пенсию. Чтобы понять насколько "участок" большой - они брали на неделю мою жену с детьми в гости.После слов "почти приехали, это уже наш участок" они ехали еще минут5-10.Там такой участок можно купить недорого. Тысяч за 100. Но еще дом построить. И содержать и дом и участок.Купил себе Мазду 5 2012 года года 3 назад. За 3600.По Вашему, его удел - Роллс Ройс, не меньще?То-же самое с квартирами - смотрят на их финансовую эффективность, а не насколько они понтовые.Я там на ветке про эмиграцию выложил ролик с новыми домами в Техасе.От 300 до 500 куе. От застройщика. Такое можно купить для себя, но с финансовой точки зрения - это пройоп.Зато ходить с распальцовкой, что новый дом купил в США.