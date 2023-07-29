Додано: Пон 31 лип, 2023 04:46

барабашов написав: rjkz

Примеры нормальных квартир в NY в нормальном месте с нормальными соседями и с нормальным метражом за 240куе можно? И во сколько сейчас оценивается легендарный АППС и сколько там метраж? Примеры нормальных квартир в NY в нормальном месте с нормальными соседями и с нормальным метражом за 240куе можно? И во сколько сейчас оценивается легендарный АППС и сколько там метраж?

Боюсь, что для барабашова НОРМАЛЬНАЯ - это квартира не иначе как за 100 млн минимум возле ЦП.Скажем так, сейчас под ремонт есть квартира в доме 50-х годов 750 св.Фит.Примерно 65 м2. 1 бдрм. Готовы уже отдать за 220. Начиналось с 300. Почти год продают. После бабущки.Есть усеченная 2 бдрм. Так называемая Дж4, с очень маленькой второй спальней.900 сквфит, примерно 80 м2. Под ремонт. Продают наследники, хозяйка умерла от ковида года 3 назад. Начинали с 335, когда не смогли продать и за 250, сняли с маркета.Вроде как ущла большая довольно 2 бдрм с "нашей" планировкой - коридор и все комнаты отдельно, 2 спальни и ливинг рум как отдельная полноценная комната. Высокие потолки. 1250 сквер фит. начинали с 460 кажется, последняя цена на маркете 319, скорей всего, когда закроют сделку (примерно месяц идет оформление), то будет около 300. Посмотреть надо будет, если они не уберут рекорд. примерно минуты 2 до метро и столько-же до пляжа. Конец той части, которую можно отнести к Брайтону и начало Вестов.Сейчас появилась без фоток, поэтому не могу сказать что с ней не так, скорей всего то-же что и у всех - рынок стоит, 1 бдрм в доме с разрешенным рентом и планировками "ливинг рум - отдельная комната", то есть, по нашему, полноценная 2к, с высокими потолками (так, на глаз, 2,8-2,9) 220 к. Первый этаж. В этом доме еще полгода назад пытались продавать за 300 такие.В доме, где раньше 1бдрм начинались с 350 сейчас есть и за 300 и чуть дешевле.Если что-то и продается, то очень долго и с дисконтом.Я много выкладывал тут ссылки, но похоже их никто не смотрит.Во Флориде, говорят, рынок растет. Но я не слежжу.А, да, в доме, где я рентовал после приезда 1 бдрм, где-то с года 1,5 назад продалась 1бдрм двумя этажами выше, чем я жил по стояку. 300 к. И где-то с год назад появилась на продажу квартира этажом ниже и рядом. Долго-долго висела за 300, потом 280, сейчвс 259. Вангую, если и продастся сейчас, то за 220 не больше, а то и 200-.Ставки растут, цены падают.Смотрел цены в том районе, где мы жили 3 недели после приезда, пока не нашли жилье в нормальном районе.Где-то с месяца 4-5 назад довольно большая 2 бедрум, 2 санузла...144 куе, 800 долларов в месяц мейнтаненс. Вот там как раз тот райончик, которым можно пугать.И на метро часа 1,5 до Манхеттена. Я оттуда на Юбере в свою нынешнюю локацию добирался минут 40, 80 долларов поездка.Самое интересное предложение было года 3 назад, во время ковида, 1033 скверфита (примерно 93 метра) в Авалонбей1. Это типа как лухури комплекс они рекламировали, думаю, что бизнес-класс.750 куе с ремонтом, видом на Атлантический океан и балконом на 24 или 23 этаже.Паркинг, бассейн, спотрзал, модные мопы и фасад. 2 бедрум, правда кухня объединена с ливинг рум, 2 санузла - один общий, один в мастербедрум.Зы. АППС около 70м2. Сколько сейчас стоит - понятия не имею. А разве есть рынок?