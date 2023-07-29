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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 лип, 2023 02:18
барабашов написав:rjkz
Коля, вы сейчас за афрочерножопыми соседями по дому кроссовки случайно не донашиваете потому что они уже купили коллекцию 23го года и им надоели старые с коллекции 22года?
ПыСы - тоже когда делали ремонты и выплачивали рассрочки 20 лет назад ездил(добивал) на авто 90года. Никто в здравом уме закончив ремонт в пентхаусе(5К вашего друга) не будет бежать в салон за новой Нексией или покупать 10ти летнюю Астру/Ланцера/Мондео потому что всё остальное баснословно дорого и каены
Лоты, вылавливать - о каких новых авто мы говорим??? Битки и повреждённые при транспортировке авто
Таможня только при порохе стала за 20 лет с начала нулевых не запретительной для физ/юрлиц что не являются дилерами и не имеют статуса СКД. Погуглите что такое ЗАЗ-Деу и как они под себя подмяли законы в своё время
При чем тут кроссовки?
В эмиратах лоты на партии машин, не единичные продажи.
Поинтересуйтесь. Я удивлен, что именно Вы не в курсе.
И не битки.
В моем понимании автомобиль и недвижимость - не обязательно должны быть новыми.
Я понтами не страдаю.
У меня знакомый, инженер-электротехник, с годовым доходом 300 куе по работе, владеет помимо квартиры в которой живет, еще домом в НЙ, в котором делает ремонт под перепродажу, 3-мя квартирами в аренде в НЙ и огромным лесистым участком земли с 3х этажным домом в штате Вермонт, использует как дачу пока и потом планирует переехать туда на пенсию. Чтобы понять насколько "участок" большой - они брали на неделю мою жену с детьми в гости.
После слов "почти приехали, это уже наш участок" они ехали еще минут5-10.
Там такой участок можно купить недорого. Тысяч за 100. Но еще дом построить. И содержать и дом и участок.
Купил себе Мазду 5 2012 года года 3 назад. За 3600.
По Вашему, его удел - Роллс Ройс, не меньще?
То-же самое с квартирами - смотрят на их финансовую эффективность, а не насколько они понтовые.
Я там на ветке про эмиграцию выложил ролик с новыми домами в Техасе.
От 300 до 500 куе. От застройщика. Такое можно купить для себя, но с финансовой точки зрения - это пройоп.
Зато ходить с распальцовкой, что новый дом купил в США.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 02:26
cherchiltank написав: rjkz написав: ihorkyiv написав:
У Києві здорожчала оренда квартир posting.php?mode=reply&f=27&t=134280
"Оренда житла у Києві подорожчала майже на 2 500 грн. А у липні відбувся різкий стрибок цін
. За однокімнатну квартиру тепер просять від 10 тисяч гривень".
Хтось з колег здавав останнім часом? Можете підтвердити чи спростувати інфу? Планував підвищувати ставки на усіх квартирах в економі у вересні, зважаючи на появу студентського чинника. Що стало причиною липневого стрибка, не зрозуміло.
Я-бы дождался стабилизации рынка.
ЕСли Вам не критично.
Я б таки підвищив оренду - наразі ціни майже догнали довоєнні в гривнях, правда зимою може бути всяке - але саме зараз ціни такі - літо, тепло, повітряних тривог майже нема як і відключень світла, наразі в Києві безпечніше ніж в умовному франківську
Смотрите, как коллега по цеху, я - за.
Но как на мой взгляд, сейчас надо удерживать арендатора, ибо рынок подвержен воздействиям, которые приводят как к массовым притокам так и к оттокам арендаторов.
Как говорил Влад (надеюсь, с ним все в порядке, но он давно пропал), сейчас главное - не потерять. Времена не простые.
Опять-же каждый смотрит по своей обстановке.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 02:33
Игорь Алексеевич написав: rjkz написав: Игорь Алексеевич написав:
Сейчас есть смысл покупать недвигу и можно даже без ремонта. Это недвига не ради заработка за счёт аренды, а ради сохранения у.е. и сидя на попе ровно приумножения капитала. После войны недвига будет стоить минимум умножить на 3 от сег. цен. Ипотека, хорошие проценты по ипотеке, но нехватка готового жилья. А нуждающихся в нём будет очень много. Вот здесь и будет промежуток, что бы продать..., потом цены немного опустятся, за счёт стройки и сдачи в экспл. новых объектов.
То есть, цены догонят и обгонят Нью-Йорк.
Повеселили.
Найдите мне в Нью-Йорке квартиру без ремонта по цене новостроя без ремонта Киева умножить на 3. Там без ремонта не делают и найти квартиру по такой стоимости...))
Или вы про Донбасский Нью-Йорк??
Нет, я про американский Нью-Йорк.
Квартиры в 240-300 куе вас устроят?
Это в нормальной локации.
В неспокойных и/или отдаленных районах можно за порядка 150 куе.
Это не студии.
Напомню, студя по америкнским меркам - это как 1к квартира, то есть, 1 комната, кухня, санузел .
Я имел ввиду 1бдрм и выше, то есть, помимо ливинг рум (гостинная) еще спальня, кухня, санузел. От 240 куе в благополучном районе.
Студии от 180 сейчас, немного отскочили, еще с полгода назад были варианты за 140.
Ах, да, по этим ценам он стоит на маркете, но не особо продается.
Рынок мертвый.
Сделки проходят с торгом в примерно 10%.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 02:36
sergey_stasyuk555 написав: Zebra написав:
В 2006 можно было за 10 куе купить приличный седан в салоне.
хонда сівік коштував 120к, по курсу 5,05 це 24000.
Яке "прілічне" гамно можна було купити за 10к? део секс чи лада сєдан баклажан?
стільки брєда з учьотки Зебри полилось за останній час, мабуть зломали акаунт.
Авео Т250 стартовало с 10к в базе. Приличное авто. До сих пор на дорогах в достатке. Утерся?
Шкода уже шла дороже, 14к в базе если не ошибаюсь.
А сейчас седанчик такого уровня? Минимум 20-25 куе.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 03:43
Zebra
Цены немного неверные и год указан неправильно
И Авео и Фабия появились в 2004году, и для конкуренции с Лайносом(49000 стоил на конце оранжевого майдана Сенс) на базовые начальные комплектации с 1.4 DONC и без электропакета, радио и кондёра возможно и ставили осенью 2004 года цены 10,5куе/Авео - 14куе/Фабия. Я тогда купил и Соренто(2004), и Паджа(2006), и Прадо(2006) по итогу и помню цены на корейцев в мультибрендовых салонах, так что то нормальное с 2.0/автоматом/климатом/кожей и музыкой типа Сонаты/Галанта/Эпики стоило под 30, а с V6 - и 33-35. Но то кому как нормальное авто и кто как потеет при +35 за бортом и +45 в салоне.
Кстати Акценты и Серато несмотря на маленькие размеры за копейки никогда не продавались и сейчас со сквозными дырами в листве даже 17ти летних я их не вижу в отличии от такого deрьма как Авео1.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 03:48
rjkz
Примеры нормальных квартир в NY в нормальном месте с нормальными соседями и с нормальным метражом за 240куе можно? И во сколько сейчас оценивается легендарный АППС и сколько там метраж?
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барабашов
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Додано: Пон 31 лип, 2023 04:46
барабашов написав:rjkz
Примеры нормальных квартир в NY в нормальном месте с нормальными соседями и с нормальным метражом за 240куе можно? И во сколько сейчас оценивается легендарный АППС и сколько там метраж?
Боюсь, что для барабашова НОРМАЛЬНАЯ - это квартира не иначе как за 100 млн минимум возле ЦП.
Скажем так, сейчас под ремонт есть квартира в доме 50-х годов 750 св.Фит.
Примерно 65 м2. 1 бдрм. Готовы уже отдать за 220. Начиналось с 300. Почти год продают. После бабущки.
Есть усеченная 2 бдрм. Так называемая Дж4, с очень маленькой второй спальней.
900 сквфит, примерно 80 м2. Под ремонт. Продают наследники, хозяйка умерла от ковида года 3 назад. Начинали с 335, когда не смогли продать и за 250, сняли с маркета.
Вроде как ущла большая довольно 2 бдрм с "нашей" планировкой - коридор и все комнаты отдельно, 2 спальни и ливинг рум как отдельная полноценная комната. Высокие потолки. 1250 сквер фит. начинали с 460 кажется, последняя цена на маркете 319, скорей всего, когда закроют сделку (примерно месяц идет оформление), то будет около 300. Посмотреть надо будет, если они не уберут рекорд. примерно минуты 2 до метро и столько-же до пляжа. Конец той части, которую можно отнести к Брайтону и начало Вестов.
Сейчас появилась без фоток, поэтому не могу сказать что с ней не так, скорей всего то-же что и у всех - рынок стоит, 1 бдрм в доме с разрешенным рентом и планировками "ливинг рум - отдельная комната", то есть, по нашему, полноценная 2к, с высокими потолками (так, на глаз, 2,8-2,9) 220 к. Первый этаж. В этом доме еще полгода назад пытались продавать за 300 такие.
В доме, где раньше 1бдрм начинались с 350 сейчас есть и за 300 и чуть дешевле.
Если что-то и продается, то очень долго и с дисконтом.
Я много выкладывал тут ссылки, но похоже их никто не смотрит.
Во Флориде, говорят, рынок растет. Но я не слежжу.
А, да, в доме, где я рентовал после приезда 1 бдрм, где-то с года 1,5 назад продалась 1бдрм двумя этажами выше, чем я жил по стояку. 300 к. И где-то с год назад появилась на продажу квартира этажом ниже и рядом. Долго-долго висела за 300, потом 280, сейчвс 259. Вангую, если и продастся сейчас, то за 220 не больше, а то и 200-.
Ставки растут, цены падают.
Смотрел цены в том районе, где мы жили 3 недели после приезда, пока не нашли жилье в нормальном районе.
Где-то с месяца 4-5 назад довольно большая 2 бедрум, 2 санузла...144 куе, 800 долларов в месяц мейнтаненс. Вот там как раз тот райончик, которым можно пугать.И на метро часа 1,5 до Манхеттена. Я оттуда на Юбере в свою нынешнюю локацию добирался минут 40, 80 долларов поездка.
Самое интересное предложение было года 3 назад, во время ковида, 1033 скверфита (примерно 93 метра) в Авалонбей1. Это типа как лухури комплекс они рекламировали, думаю, что бизнес-класс.
750 куе с ремонтом, видом на Атлантический океан и балконом на 24 или 23 этаже.
Паркинг, бассейн, спотрзал, модные мопы и фасад. 2 бедрум, правда кухня объединена с ливинг рум, 2 санузла - один общий, один в мастербедрум.
Зы. АППС около 70м2. Сколько сейчас стоит - понятия не имею. А разве есть рынок?
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Додано: Пон 31 лип, 2023 08:12
барабашов
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Кстати Акценты и Серато несмотря на маленькие размеры за копейки никогда не продавались и сейчас со сквозными дырами в листве даже 17ти летних я их не вижу
У корейцев были (наверное и есть ) качественные кузова. Правда если метал грели/варили, то тогда там начнет ржаветь. Нетронутый, даже в местах сколов краски/оцинковки прекрасно по 10+ лет себя чувствовал.
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Додано: Пон 31 лип, 2023 09:14
Zebra написав: sergey_stasyuk555 написав: Zebra написав:
В 2006 можно было за 10 куе купить приличный седан в салоне.
хонда сівік коштував 120к, по курсу 5,05 це 24000.
Яке "прілічне" гамно можна було купити за 10к? део секс чи лада сєдан баклажан?
стільки брєда з учьотки Зебри полилось за останній час, мабуть зломали акаунт.
Авео Т250 стартовало с 10к в базе. Приличное авто. До сих пор на дорогах в достатке. Утерся?
Шкода уже шла дороже, 14к в базе если не ошибаюсь.
А сейчас седанчик такого уровня? Минимум 20-25 куе.
Зараз продається Шевроле кобальт - -це як раніше Лачетті тобто більше за авео- за 17 тисяч баксів - так що не видумуйте
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