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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2398239924002401
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 15:55

  rjkz написав:Реальная (там тоже умеют манипулировать) инфляция доллара в СЩА последние пару лет перед 2022 была 20+%, в прошлом году, к концу года ее удалось в 20-% (примерно 15-16) загнать, уже в этом из-за многократного поднятия ставки скорей всего в 10-% влезут.
За пределами СЩА, обычно, но не всегда, инфляция доллара выше.
Собственно так было до 2008 года, потом было наоборот.



нерухомість сама по собі амортизує ріст інфляції, +- коливання, в залежності від попиту, тобто якщо малювати графік, то десь так як лінія знизу зліва росте вправо вверх, і навколо нього коливання
Востаннє редагувалось flyman в Пон 31 лип, 2023 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:00

  cherchiltank написав:
  hume написав:
  cherchiltank написав:Ну для когось і відрадне це Київ, і корчувате - може колись на старості років подивлюся на ці історичні київські райони)

Есть районы куда лучше вообще не попадать, там своя атмосфера :mrgreen:

Район возле ул Межевой, благодаря масштабной застройке, изменился в лучшую сторону. Возможно даже метро дотянут.) А так да, попасть туда случайно практически невозможно, как и на всякие Куренёвки с Отрадными

Скільки станцій метро побудували в Києві за останні 10 років? Можете спрогнозувати скільки відкриють у наступні 10 років)

Давно пишу, що простіше було протягнути кілька станцій метро по окружній (від Іподрома уже є апендикс) аж до Києва-Волинського (можна мілкого залягання, а можна і наземне або на опорах), чим копати недра від Сирця в сторону Виноградаря.
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:02

  Игорь Алексеевич написав:Сейчас есть смысл покупать недвигу и можно даже без ремонта. Это недвига не ради заработка за счёт аренды, а ради сохранения у.е. и сидя на попе ровно приумножения капитала. После войны недвига будет стоить минимум умножить на 3 от сег. цен. Ипотека, хорошие проценты по ипотеке, но нехватка готового жилья. А нуждающихся в нём будет очень много. Вот здесь и будет промежуток, что бы продать..., потом цены немного опустятся, за счёт стройки и сдачи в экспл. новых объектов.

перше правило Трибеки
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:05

  ihorkyiv написав:У Києві здорожчала оренда квартир posting.php?mode=reply&f=27&t=134280
"Оренда житла у Києві подорожчала майже на 2 500 грн. А у липні відбувся різкий стрибок цін. За однокімнатну квартиру тепер просять від 10 тисяч гривень".
Хтось з колег здавав останнім часом? Можете підтвердити чи спростувати інфу? Планував підвищувати ставки на усіх квартирах в економі у вересні, зважаючи на появу студентського чинника. Що стало причиною липневого стрибка, не зрозуміло.

таке відчуття, що в Києві війна закінчилася рік тому, а до обстрілів ракетами/дронами звикли
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:08

Не все др"чат на понты.

  rjkz написав:
А что квартира в Киеве - удел олигархов, которые в авто дешевле РР не сядут?
Или к КРЖН относятся "джеки, чикаги и протие тетрися"?
А остальные - не относятся?
Вот я об этом и говорю.
Если человек ведет финансово грамотную жизнь, то не будет себе покупать каждые 3 года новый кайен.
Я владел к тому моменту 2мя квартирами, а ездил на европейке 91 года, которую купил 10-летней.
Мой знакомый владел 3-мя квартирами (одна в аренде, 2 в новострое объединил в 5-ти комнатную - семья большая), но ездил на очень БУ минивене.
Не все др"чат на понты.


"Не все др"чат на понты". - золоті слова
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:12

  rjkz написав:
Смотрите, как коллега по цеху, я - за.
Но как на мой взгляд, сейчас надо удерживать арендатора, ибо рынок подвержен воздействиям, которые приводят как к массовым притокам так и к оттокам арендаторов.
Как говорил Влад (надеюсь, с ним все в порядке, но он давно пропал), сейчас главное - не потерять. Времена не простые.
Опять-же каждый смотрит по своей обстановке.

зараз "не втратити", це щоб не впало що з неба, чи ви про що?
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:13

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

viewtopic.php?p=5604991#p5604991

це правда у статті що в Києві 1к 7-8 тис , а у Львові 16 тис ???
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:54

[quote="5604763:cherchiltank"]
Ну ок, 667 700 грн, десь 17-18к рист чималий. Але хто звіздить що тачки не подорожчали?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 17:08

  Zebra написав:
  cherchiltank написав:Ну ок, 667 700 грн, десь 17-18к рист чималий. Але хто звіздить що тачки не подорожчали?

Який ріст? На 3000 баксів з 2006? Тачки подорожчали десь з 2020 року - ковід, інфляція, чіпи
cherchiltank
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