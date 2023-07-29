viewtopic.php?p=5604991#p5604991
це правда у статті що в Києві 1к 7-8 тис , а у Львові 16 тис ???
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 лип, 2023 16:13
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
viewtopic.php?p=5604991#p5604991
це правда у статті що в Києві 1к 7-8 тис , а у Львові 16 тис ???
Додано: Пон 31 лип, 2023 22:50
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