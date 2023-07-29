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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2398239924002401
Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 16:13

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

viewtopic.php?p=5604991#p5604991

це правда у статті що в Києві 1к 7-8 тис , а у Львові 16 тис ???
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 лип, 2023 22:50

  yama написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5604991#p5604991

це правда у статті що в Києві 1к 7-8 тис , а у Львові 16 тис ???

Тут багато нюансів. Наприклад те що долярчик, планував до війни, у Львові здавати за петрушку, тепер ще впридачу може розрахувати - на гречку.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2023 00:53

  yama написав:https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5604991#p5604991

це правда у статті що в Києві 1к 7-8 тис , а у Львові 16 тис ???

Ну якщо бабушатник в Києві і новобудова прицентральна у Львові - чому б і ні)
cherchiltank
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